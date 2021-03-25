Sulama havuzunda ölü bulunan lise müdürü defnedildi
Manisa'nın Demirci ilçesinde, bahçe sulamada havuzunda ölü bulunan lise müdürü Necmi Ünlü'nün cenazesi toprağa verildi.
|25 Mart 2021 20:02
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Yakınları tarafından, otopsi işleminin yapıldığı İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alınan Demirci Anadolu Lisesi Müdürü Necmi Ünlü'nün cenazesi, ilçeye getirildi.
59 yaşında 3 çocuk babası Ünlü'nün cenazesi, ilçe kabristanlığında müftü Fatih Aytekin'in kıldırdığı namazın ardından defnedildi.
Cenaze namazına Necmi Ünlü'nün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Erdoğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Necmi Ünlü, dün İlçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Eski İzmir yolu mevkisinde köylülerin bahçe sulamada kullandığı yaklaşık 2 metre derinlikteki su dolu havuzda ölü bulunmuştu.
Havuzdaki suyu boşaltan jandarma ekipleri ise delil arama çalışması yapmıştı.
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