Doğu'nun bazı kesimlerinde yarın kuvvetli kar bekleniyor
Doğu'da bazı kesimlerde yarın kuvvetli ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor.
|25 Mart 2021 20:41
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın doğu kesimlerde görülmesi öngörülen kar yağışının Erzincan, Erzurum, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Van'ın güney kesimleri, Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri ile Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (8-20 cm, yükseklerinde 20-40 cm) olması bekleniyor.
Kuvvetli kar yağışının cumartesi sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun batısında, zamanla diğer kesimlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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