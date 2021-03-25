Ankara Valiliğinden 'zirai don' uyarısı
Ankara Valiliği önümüzdeki hafta başına kadar zirai don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
|25 Mart 2021 21:07
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