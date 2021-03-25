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Orman Bölge Müdürü trafik kazası geçirdi: 1 ölü, 4 yaralı
Bursa'da, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yönetimindeki otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, Demirci'nin annesi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
|25 Mart 2021 21:26
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Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Caddesi'nden Kestel çıkış kurtuluş ışıklarına seyir halinde bulunan Tahsin U. idaresindeki 16 ADT 16 plakalı minibüs, Mandras Caddesi'nden Kestel TOKİ istikametine giden Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yönetimindeki 55 LL 025 plakalı otomobille çarpıştı.
Enver Demirci'nin kazada yaralanan eşi Nevin Demirci, kızı Elif Demirci, kayınvalidesi Adife Ekmekçi ile minibüste bulunan Önder Ç, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Demirci'nin annesi Şadiye Demirci ise kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Minibüs şoförü Tahsin U. hakkında kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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