1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Teröristlerin İHA ve SİHA'lardan böyle kaçtığı ortaya çıktı!

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
 25 Mart 2021 21:52
+Aa- Yazdır
Teröristlerin İHA ve SİHA'lardan böyle kaçtığı ortaya çıktı!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Muş'un Kayalısu köyü ve Koopezer Tepesi bölgesinde "Eren-4 Operasyonu" gerçekleştirildi.

23 Mart'ta düzenlenen operasyonda, sığınak ve depo içerisinde 27 fişek, mayın, 6 akü, İHA ve SİHA'dan korunma maksatlı metal kamuflaj başlık ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
25 Mart 2021 17:54		 İtirafçı olan FETÖ 'imamı'na 4 yıl 6 ay hapis cezası
25 Mart 2021 17:46
FETÖ'nün 'sözde mahrem imamı' hakkında iddianame hazırlandı
25 Mart 2021 17:06		 Bakan Akar: Suriye'de 1 Mart'tan itibaren 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi
25 Mart 2021 16:43
Dağ kadrosunda olduğu belirlenen 4 terörist tutuklandı
25 Mart 2021 16:36		 Samsun'da aranan FETÖ şüphelisi eski hakim tutuklandı
25 Mart 2021 16:26
Niğde'de yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
25 Mart 2021 15:52		 FETÖ üyeleri MİT ve Emniyet operasyonuyla KKT 'den getirildi
25 Mart 2021 15:10
FETÖ içindeki kavga gizli kasaların yolsuzluk ve karanlık servetlerini ifşa ediyor
25 Mart 2021 14:19		 Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
25 Mart 2021 13:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:11 - CHP'li İl Başkanı yargılandığı 'şantaj' davasından beraat etti22:57 - Müdür yardımcısı, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı22:46 - Ziraat Bankası Genel Müdürü görevini yarın devredecek22:23 - Vaka sayıları açıklandı: 157 hasta yaşamını yitirdi22:15 - İzinsiz orkide topladılar! 160 bin 930 TL para cezası kesildi22:06 - Adana Valiliğinden 'deniz kirliliğine' ilişkin açıklama
21:55 - Dışişleri ile Ankara Üniversitesi arasında iş birliği protokolü21:52 - Teröristlerin İHA ve SİHA'lardan böyle kaçtığı ortaya çıktı!21:39 - 'Aşıda yeni teknik geliştirildi! Sprey olarak uygulanacak'21:27 - BioNTech, 12 yaş altı çocuklarda aşı denemelerine başladı21:26 - Orman Bölge Müdürü trafik kazası geçirdi: 1 ölü, 4 yaralı21:07 - Ankara Valiliğinden 'zirai don' uyarısı
21:06 - 37 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı20:58 - 1300 kişi dolandırılmıştı! 'Sütbank' davasında 2 kişiye beraat20:55 - AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye mesajı! İşbirliği vurgusu20:41 - Doğu'nun bazı kesimlerinde yarın kuvvetli kar bekleniyor20:39 - Aşının sağladığı antikor yeni doğan bebeğe de geçiyor
20:23 - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'yerli aşı' toplantısı yapılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhuriyet Savcısı, doğum gününde başından vuruldu
Ekonomi Reformu'nda Kamu görevlilerine katı sınırlama gelecek
AK Parti'de Erdoğan'ın 18 yıldır hiç vazgeçmediği 3 isim
Selvi: Kabine değişikliği bugün açıklanacak
Vali: Sosyal medyada maskesiz görsel paylaşanlara işlem yapılacak
Belediye Başkanı, kardeşini belediyenin avukatı yaptı
Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım. Kendim minibüsle gelip gidiyorum
'Aşıda yeni teknik geliştirildi! Sprey olarak uygulanacak'
ÖSYM, YKS başvuru ücretlerine neden zam yaptığını açıkladı
4/B personelin sözleşme yenilenmemesi durumu hakkında Danıştay kararı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Burak Yılmaz 2
bizzat tanımak 2
Hamama gider kurna beğenmez,düğüne gider zurna beğenmez 2
Bu etna her gün patlıyor mu 2
Muhsin Yazıcıoğlu 7
özel kalem müdürü 1
uğrun uğrun 4
sorguç 1
masumlar apartmanı 2
hotoz 1
SON İLANLAR
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Körpaş Temizlik Geçici 3 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 3 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Elazığ Karakoçan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam