Adana Valiliğinden 'deniz kirliliğine' ilişkin açıklama
Adana Valiliği, Karataş ilçesindeki deniz kirliliğine ilişkin yapılan ilk incelemede siyah renkli, dokunulduğunda yağ tabakası izlenimi veren, gemi kaynaklı atık bulunduğunu bildirdi.
|25 Mart 2021 22:06
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Valilikten yapılan açıklamada, Karataş ilçesi Harb-İş Sahili'nde saat 15.00 sularında deniz kirliliği yaşandığına dair ihbarda bulunulduğu belirtildi.
İhbar üzerine ilgili ekiplerin olay yerine intikal ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan ilk incelemede Harb-İş Sahili'nde yaklaşık 3 kilometrelik sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 300 metre mesafelik alanda siyah renkli, dokunulduğunda yağ tabakası izlenimi veren, gemi kaynaklı atık bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce gerekli araştırma ve inceleme başlatılmıştır."
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