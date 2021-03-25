1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana Valiliğinden 'deniz kirliliğine' ilişkin açıklama

Adana Valiliği, Karataş ilçesindeki deniz kirliliğine ilişkin yapılan ilk incelemede siyah renkli, dokunulduğunda yağ tabakası izlenimi veren, gemi kaynaklı atık bulunduğunu bildirdi.
 25 Mart 2021 22:06
+Aa- Yazdır
Adana Valiliğinden 'deniz kirliliğine' ilişkin açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, Karataş ilçesi Harb-İş Sahili'nde saat 15.00 sularında deniz kirliliği yaşandığına dair ihbarda bulunulduğu belirtildi.

İhbar üzerine ilgili ekiplerin olay yerine intikal ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ilk incelemede Harb-İş Sahili'nde yaklaşık 3 kilometrelik sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 300 metre mesafelik alanda siyah renkli, dokunulduğunda yağ tabakası izlenimi veren, gemi kaynaklı atık bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce gerekli araştırma ve inceleme başlatılmıştır."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vaka sayıları açıklandı: 157 hasta yaşamını yitirdi
25 Mart 2021 22:23		 Ankara Valiliğinden 'zirai don' uyarısı
25 Mart 2021 21:07
AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye mesajı! İşbirliği vurgusu
25 Mart 2021 20:55		 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'yerli aşı' toplantısı yapılacak
25 Mart 2021 20:23
Cumhurbaşkanı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu ile görüştü
25 Mart 2021 19:37		 Savcının başından vurulmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltında
25 Mart 2021 19:09
YSK, seçime girecek parti sayısını 19'a yükseltti
25 Mart 2021 19:07		 İYİ Parti'den Andımız için kanun teklifi
25 Mart 2021 19:05
Danıştay: Sınırlı sayıdaki daire ve kurul üyesi değişimi davalarla ilişkilendirilmemeli
25 Mart 2021 18:09		 Bakan Kurum'dan 'Otopark Yönetmeliği' açıklaması
25 Mart 2021 17:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:11 - CHP'li İl Başkanı yargılandığı 'şantaj' davasından beraat etti22:57 - Müdür yardımcısı, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı22:46 - Ziraat Bankası Genel Müdürü görevini yarın devredecek22:23 - Vaka sayıları açıklandı: 157 hasta yaşamını yitirdi22:15 - İzinsiz orkide topladılar! 160 bin 930 TL para cezası kesildi22:06 - Adana Valiliğinden 'deniz kirliliğine' ilişkin açıklama
21:55 - Dışişleri ile Ankara Üniversitesi arasında iş birliği protokolü21:52 - Teröristlerin İHA ve SİHA'lardan böyle kaçtığı ortaya çıktı!21:39 - 'Aşıda yeni teknik geliştirildi! Sprey olarak uygulanacak'21:27 - BioNTech, 12 yaş altı çocuklarda aşı denemelerine başladı21:26 - Orman Bölge Müdürü trafik kazası geçirdi: 1 ölü, 4 yaralı21:07 - Ankara Valiliğinden 'zirai don' uyarısı
21:06 - 37 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı20:58 - 1300 kişi dolandırılmıştı! 'Sütbank' davasında 2 kişiye beraat20:55 - AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye mesajı! İşbirliği vurgusu20:41 - Doğu'nun bazı kesimlerinde yarın kuvvetli kar bekleniyor20:39 - Aşının sağladığı antikor yeni doğan bebeğe de geçiyor
20:23 - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'yerli aşı' toplantısı yapılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhuriyet Savcısı, doğum gününde başından vuruldu
Ekonomi Reformu'nda Kamu görevlilerine katı sınırlama gelecek
AK Parti'de Erdoğan'ın 18 yıldır hiç vazgeçmediği 3 isim
Selvi: Kabine değişikliği bugün açıklanacak
Vali: Sosyal medyada maskesiz görsel paylaşanlara işlem yapılacak
Belediye Başkanı, kardeşini belediyenin avukatı yaptı
Mansur Yavaş: Makam araçlarımı sattım. Kendim minibüsle gelip gidiyorum
'Aşıda yeni teknik geliştirildi! Sprey olarak uygulanacak'
ÖSYM, YKS başvuru ücretlerine neden zam yaptığını açıkladı
4/B personelin sözleşme yenilenmemesi durumu hakkında Danıştay kararı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
9 metre elektrik direği 2
Bardağın dolu tarafı 1
Gök girsin kızıl çıksın 2
çatal değnek ile su bulma 3
baklava deseni 1
yazlık merserize kazaklar 1
tema hürriyet gastesi gibi olmuş 1
whatsapp durum kontrolü 1
Kısıtlamalar kalktıktan sonra en çok ne yapmak istersiniz 5
koronavirüse inanmayan insan 1
SON İLANLAR
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Körpaş Temizlik Geçici 3 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 3 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Elazığ Karakoçan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam