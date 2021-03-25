Ziraat Bankası Genel Müdürü görevini yarın devredecek
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yarın yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görevini bırakacak.
|25 Mart 2021 22:46
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