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Ziraat Bankası Genel Müdürü görevini yarın devredecek

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yarın yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görevini bırakacak.
 25 Mart 2021 22:46
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Ziraat Bankası Genel Müdürü görevini yarın devredecek

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 15 Temmuz 2011'den bu yana Ziraat Bankası Genel Müdürü olan Hüseyin Aydın, yarın gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul'da görevini devredecek.
Anadolu Ajansı
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