Camiye 'haç' resmi çizip, 'Türklere ölüm' tehditleri yazdılar

Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan 25 Mart 1821'de bağımsızlığını ilan etmesiyle kutlanan Ulusal Bağımsızlık Bayramı'nın 200'üncü yıl dönümü nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentinde sokağa dökülen aşırı sağcı bir grup, Piskobu Camisi'ne sprey boyalarla haç resmi çizip, 'Türklere ölüm' yazısı yazdı.

Yunanistan'ın Ulusal Bağımsızlık Bayramı'nın 200'üncü yıl dönümü nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde de törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentinde aşırı sağcı bir grup, 1821 pankartlarıyla düzenlediği yürüyüşte, "Türklere ölüm, Türk'e ölüm" sloganları attı. Aşırı sağcı grup Piskobu Camisi'nin duvarlarına mavi sprey boya ile haç çizerek, 'Bütün Türklere ölüm, 1821' yazdı.

Aşırı sağcı Rumlar tarafından yapılan çirkin saldırı, sosyal medyada tepkiye neden oldu. Sosyal medya yer alan yorumlarda, "Dünya artık Rumlarla birleşmenin mümkün olmadığını görmeli. Bu zihniyetle bir arada yaşamak için çaba harcamayın" ifadeleri yer aldı.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN LİMASOL'DAKİ CAMİ SALDIRISINA KINAMA

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Limasol'da bir camiye yapılan saldırıyı kınadı.

Rum provakasyonlarının yeniden yoğunluk kazandığına dikkat çeken Tatar, Rum tarafından sorumluların bir an önce tutuklanmasını istedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yazılı bir açıklama yaptı. Tatar'ın açıklaması şöyle;

"Geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs konusu ile ilgili müzakere süreçleri öncesinde Rum provakasyonları yine gündeme gelmiştir.

27-29 Nisan'da Cenevre'de yapılacak olan gayrıresmi 5+BM toplantısına da sayılı günler kalırken, Rum provakasyonları yeniden yoğunluk kazandı. Güney Kıbrıs'ta bulunan camilerimiz ile dini ve kutsal yerlerimiz saldırıya uğrarken dün de Yunan ayaklanmasının 200. Yıldönümünde Limasol'da bulunan camimizin duvarına "Bütün Türkler ölün" şeklinde ırkçı ve faşist sloganlar yazılmıştır. Bu olay Rum zihniyetini bir kez daha gözler önüne sererken, 1963-1974 döneminde de yüzlerce camimizin saldırıya uğrayıp yerle bir edildiğini de hatırlatmak gerekir. Rum yönetimi ile liderliğine önerimiz; bu tür ırkçı ve faşist saldırıları organize edip desteklememesi, bunları engellemesi ve sorumluları bir an önce tutuklamasıdır. Temennimiz bu yöndedir"