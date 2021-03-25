Vatandaştan ilginç Kovid-19 yorumu: Kalan sağlar bizimdir
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde korona virüs vakaları 300'ü aştı. Bir vatandaş, muhabirin korona virüsle ilgili sorusuna, "Boş ver vakayı herkes kendi önlemini alacak, kalan sağlar bizim" cevabını verdi.
|25 Mart 2021 23:42
|+Aa- Yazdır
Yüksek riskli bölgede yer alan Malkara'da pozitif vaka sayısının 300'ü aştığı bildirildi. Günlük ortalama vaka sayısının 20 ile 25 civarında olduğu kaydedildi. Sokakta yürüyüş yapan bir vatandaş, korona virüs vakalarının yükseldiğini hatırlatan muhabire, "Boş ver vakayı, herkes kendi önlemini alacak, kalan sağlar bizim" diye konuştu.
Bir çay ocağı esnafı da, "Vakaların yükselmesi esnafı da zor duruma düşüyor. Maskeye, mesafeye, hijyene çok dikkat etmeliyiz. Herkes kendine ve çevresine dikkat etmesi gerekiyor. Biz de işyerimizde aldığımız tedbirlere özen gösteriyoruz" diye konuştu.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ameliyatı planlanmış hastalara aşısı önceliği önerisi
25 Mart 2021 23:40
|Doğu'nun bazı kesimlerinde yarın kuvvetli kar bekleniyor
25 Mart 2021 20:41
|Aşının sağladığı antikor yeni doğan bebeğe de geçiyor
25 Mart 2021 20:39
|Sulama havuzunda ölü bulunan lise müdürü defnedildi
25 Mart 2021 20:02
|Prof. Dr. Uzun: İngiliz varyantıyla farklı semptomlar görülüyor
25 Mart 2021 19:51
|'Maske kullanımı uzun yıllar devam edecek'
25 Mart 2021 19:49
|10 yaşındaki engelli oğlunu okula sırtında taşıyor
25 Mart 2021 18:07
|Jeofizik mühendisi şehir hayatını bırakıp seracılığa başladı
25 Mart 2021 18:05
|Türkiye martta yeniden beyaza büründü
25 Mart 2021 18:03
|Efraim çatal iğne yuttu, 15 dakikada alındı
25 Mart 2021 17:59