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26 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları

26 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları.
 26 Mart 2021 00:02
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26 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nilüfer Belediyesi Çamlıca İzzet Sayarel Huzurevi ve Kreşi ile Mudanya ve Gemlik belediyeleri toplu açılış törenlerine katılacak, zeytin üreticilerini ve Emek Mahallesi esnafını ziyaret edecek, kanaat önderleriyle bir araya gelecek.

(Bursa/11.45-17.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 13. Olağan Büyük Kurultay'da Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kuruluna seçilen üyelerle Anıtkabir'e ve kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş'in anıt mezarına ziyaret gerçekleştirecek, parti genel merkezinde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.30/15.00/15.30)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek "Kolay İhracat Platformu 2.0 Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/11.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın açılışına, Ceylanpınar Kızıltepe Yolu'nun temel atma törenine iştirak edecek.

(Şanlıurfa/10.00-15.30)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını, şubat ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, mart ayı sektörel güven endeksi ile ocak ayı katı yakıtlar istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Korkut Özal Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe irad edecek.

(Batman/12.30)

2- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
Anadolu Ajansı
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