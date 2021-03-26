1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM'den Gezi Parkı eylemine katılan 8 memurla ilgili karar

Anayasa Mahkemesi, Adana'da Gezi Parkı eylemlerine katılan biri ebe diğerleri öğretmen 8 memura verilen Uyarma cezasının, hak ihlali içermediğine karar verdi. Kararda Gezi Parkı eylemlerinin barışçıl niteliğinin ortadan kalktığına ve yurdun bir çok yerinde Devlet mallarına zarar verildiğine dikkat çekildi.
 26 Mart 2021 00:23
+Aa- Yazdır
AYM'den Gezi Parkı eylemine katılan 8 memurla ilgili karar

İstanbul'da, 2013 yılında Gezi Parkında başlayan daha sonra tüm ülkeye yayılan eylemlerden birisi de Adana'da yaşanmıştır. Adana'daki eylemelere katılan biri ebe diğerleri öğretmen olan toplam 8 memura idarelerince 657 sayılı Kanun uyarınca "Uyarma" cezası verilmiştir. Açılan davaları, idare mahkemeleri başvurucular aleyhine sonuçlandırmıştır.

Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi de, Gezi Parkı eylemlerinin barışçıl niteliğini kaybettiğini, olaylarda 8 bin 163 kişinin yaralandığını, hareketin iktidara karşı bir kalkışma niteliği haline geldiği yönünde emniyet birimlerinin raporları olduğunu belirtmiştir.

Mahkeme heyeti, Devlete sadakat görevi bulunan memurların bu tür eyleme katılarak memuriyet dışında da taşımaları gereken itibar ve güveni sarstıklarını bu nedenle de verilen Uyarma cezasının, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünü düzenleme hakkını ihlal etmediğine karar vermiştir.

AYM kararı için tıklayınız.

İŞTE MAHKEME KARARI

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AYM'nin Kavala'ya ret kararının gerekçesi: 'Tutukluluk süresi makul'
24 Mart 2021 07:25		 AYM'nin Kavala'nın başvurusunun reddine kararının gerekçesi tamamlandı
23 Mart 2021 11:00
AYM'den disiplin cezalarında kritik tekerrür kararı ve sonuçları
21 Mart 2021 06:41		 AYM, yargılama giderinin ödenmemesi üzerine davanın reddini hak ihlali saydı
19 Mart 2021 11:54
AYM Başkanı kapatma davası için raportör görevlendirdi
19 Mart 2021 09:59		 İddianame hazırlandı, bundan sonra AYM'de ne olacak?
18 Mart 2021 16:55
AYM terör propagandasından yapılan tutuklamada hak ihlali görmedi
18 Mart 2021 13:17		 AYM'den 2 yıllık cezaya yüzde 25 indirim kararı
17 Mart 2021 08:50
AYM, 5 dosyayı esastan görüşüp, devrim kanunları için ilk kararı verecek
17 Mart 2021 00:08		 Anayasa Mahkemesinden 8 siyasi partiye suç duyurusu
11 Mart 2021 10:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:47 - 'Hüseyin Aydın Bakan olacak' iddiası00:36 - 'Ramazan'da 2 veya 3 haftalık tam kapanma düşünülüyor'00:30 - Dışişleri Bakanlığı: AB Liderler bildirgesi olumlu ama tek yönlü00:23 - AYM'den Gezi Parkı eylemine katılan 8 memurla ilgili karar00:02 - 26 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Kamu avukatlarının özlük hakları iyileştirilecek, idari davalar hızlanacak
23:56 - Süveyş Kanalı tıkandı, dünya ticaretinin yüzde 10'u durdu23:42 - Vatandaştan ilginç Kovid-19 yorumu: Kalan sağlar bizimdir23:40 - Ameliyatı planlanmış hastalara aşısı önceliği önerisi23:35 - Hulusi Akar'dan Kara Harp Okulları'nda 'irtica' iddiasına yalanlama23:29 - CHP'li Başkan 'cinsel saldırı' suçundan hakim karşısında23:28 - Camiye 'haç' resmi çizip, 'Türklere ölüm' tehditleri yazdılar
23:18 - Twitter'ın ilk paylaşımını Türk asıllı iş insanı satın aldı!23:11 - CHP'li İl Başkanının sekreteri şikayetini geri çekince dosya kapandı22:57 - Müdür yardımcısı, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı22:46 - Ziraat Bankası Genel Müdürü görevini yarın devredecek22:23 - Vaka sayıları açıklandı: 157 hasta yaşamını yitirdi
22:15 - İzinsiz orkide topladılar! 160 bin 930 TL para cezası kesildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Dışişleri Bakanlığı: AB Liderler bildirgesi olumlu ama tek yönlü
'Ramazan'da 2 veya 3 haftalık tam kapanma düşünülüyor'
AYM'den Gezi Parkı eylemine katılan 8 memurla ilgili karar
Kamu avukatlarının özlük hakları iyileştirilecek, idari davalar hızlanacak
26 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
'Hüseyin Aydın Bakan olacak' iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
döviz lobisi 3
longoz 2
Şebab 2
yazlık merserize kazaklar 1
asfalya 1
sathi 1
erol bulut 3
uğrun uğrun 4
iyilikten maraz doğması 3
maktel 2
SON İLANLAR
Türkiye Maarif Vakfı 25 uzman yardımcısı alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Körpaş Temizlik Geçici 3 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 11 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 3 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam