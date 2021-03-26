AYM'den Gezi Parkı eylemine katılan 8 memurla ilgili karar

İstanbul'da, 2013 yılında Gezi Parkında başlayan daha sonra tüm ülkeye yayılan eylemlerden birisi de Adana'da yaşanmıştır. Adana'daki eylemelere katılan biri ebe diğerleri öğretmen olan toplam 8 memura idarelerince 657 sayılı Kanun uyarınca "Uyarma" cezası verilmiştir. Açılan davaları, idare mahkemeleri başvurucular aleyhine sonuçlandırmıştır.

Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi de, Gezi Parkı eylemlerinin barışçıl niteliğini kaybettiğini, olaylarda 8 bin 163 kişinin yaralandığını, hareketin iktidara karşı bir kalkışma niteliği haline geldiği yönünde emniyet birimlerinin raporları olduğunu belirtmiştir.

Mahkeme heyeti, Devlete sadakat görevi bulunan memurların bu tür eyleme katılarak memuriyet dışında da taşımaları gereken itibar ve güveni sarstıklarını bu nedenle de verilen Uyarma cezasının, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünü düzenleme hakkını ihlal etmediğine karar vermiştir.

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İŞTE MAHKEME KARARI