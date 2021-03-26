'Ramazan'da 2 veya 3 haftalık tam kapanma düşünülüyor'
|26 Mart 2021 00:36
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Gazeteci Tolga Şardan hükümetin 13 Nisan'da başlayacak olan Ramazan'da 2 veya 3 haftalık bir tama kapanmanın kulislerle konuşulduğunu iddia etti.
Özellikle günlük yevmiye ile çalışanların pandemide ekonomik zorluk yaşaması ve pek çok çalışanın işsiz kalması nedeniyle hükümetin zorunlu olarak normal yaşama dönüşle birlikte "dört renkli haritada"ki vaka durumunun her geçen hafta kötüye gitmesinin tam kapanma gerekçesi olacağı ifade ediliyor.
Tolga Şardan, T24'teki yazısında "Bu durumu dolaylı destekleyen gelişme Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze sınavların 3 Mayıs'a ertelendiğini açıkladı. Sınavların ertelendiği tarih Ramazan'ın başlamasından üç hafta sonrasına denk geliyor." dedi.
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