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'Hüseyin Aydın Bakan olacak' iddiası

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bankasının olağan genel kurul toplantısında görevini bırakacağını açıkladı. Gazeteci Barış Yarkadaş, Aydın'ın görevden ayrılma kararını açıklarken 'Bakan olacağım' ifadelerini kullandığını iddia etti.
 26 Mart 2021 00:47
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'Hüseyin Aydın Bakan olacak' iddiası

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın hem bankadan hem de Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevinden ayrılacağı iddialarını doğruladı. Bu gelişmenin ardından gazeteci Barış Yarkadaş ortaya çarpıcı bir iddia attı.

"BAKAN OLACAĞIM"

Yarkadaş, istifa edeceğini doğrulayan Hüseyin Aydın'la ilgili, "Bir önceki Kabine revizyonunda tartışmalarında da adı bürokratlardan biriydi. Ama bakan olsa böyle bir istifa şekli olmaz, ismi açıklanırdı ve aynı gün istifa ederdi. Bakan olacağı yönünde iddialar var. Eğer şu an istifa ettiyse beklenen Kabine bu gece açıklanabilir. Ziraat Bankası'ndan bir kaynağım, Hüseyin Aydın istifa ederken 'Bakan olacağım' demiş. Epey bir süredir de bakanlık bekliyordu. Ama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı ayrılacak" ifadelerini kullandı.

"GÖREVİ DEVREDİYORUM"

Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, hem bankadan hem de Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevinden ayrılacağını dile getirerek, "İstifa etmiyorum ancak yarınki yönetim kurulu toplantısında görevimi bir başka arkadaşa devrediyorum. Olağan bir süreç" ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMASI KAFA KARIŞTIRDI

Aydın, "Yeni göreviniz nedir?" sorusuna ise, "Onun için ilerleyen zamanlarda açıklama yapılır" dedi. Hüseyin Aydın, Temmuz 2011'den bu yana Ziraat Bankası'nın Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Aydın, Ziraat Bankası'ndaki görevini bırakması halinde Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevinden de vazgeçmiş olacak.

Ziraat Bankası ise Aydın'ın istifa ettiği iddiaları üzerine şu açıklamada bulundu:

"15.07.2011 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak görev yapma olan Sayın Hüseyin Aydın, 26.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan genel kurulda görevini devredecektir. Genel müdürlük görevinden istifaen ayrılması söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Memurlar.Net
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