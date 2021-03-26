Otoyollarda 12 saat uygulaması yönetmelikten kaynaklanıyor

Dün bir gazete yer alan haberde "Tamamı 426 kilometre olan İstanbul- İzmir otobanının tamamından alınan 367 TL'ye karşılık, 132 kilometre mesafeli Akhisar (Manisa) - Susurluk (Balıkesir) arasından 319 TL alınması şaşkınlık yarattı. Mantıklı bir toplam kilometre ile ücretin birbirine bölünmesiyle bu mesafenin 113,71 TL olması gerektiği ileri sürüldü" denilmişti.

Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş bir gazxete yer alan haberle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Habere konu olan ücretlendirme Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen tüm otoyollarda yıllardır uygulanmakta olan "otoyola giriş saatini takiben 12 (on iki) saatten daha uzun sürede çıkış yapılması durumunda "En Uzun Mesafe Ücreti" uygulanacağına" dair yükümlülükten kaynaklanmaktadır."

Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Yönetmeliğin igili hükmü:

Geçiş ücreti sistemlerinin kullanımı

MADDE 10 - (1) Geçiş ücreti toplama sistemleri İdare tarafından belirlenir.

(2) Sürücü, İdare tarafından kurulmuş sistemlerde kendisinin kullandığı ödeme sistemine ait giriş ve çıkışta bulunan şeritleri, kurallara uygun olarak kullanmak zorundadır. Bu şeritlerin dışındaki çıkış şeritlerinden geçiş yapılması halinde cezalı geçiş ücreti tahakkuk ettirilir.

(3) Sürücüden kaynaklanan nedenlerle giriş veya çıkış bilgisinin olmadığı durumlarda en uzak mesafe ücreti uygulanır. Bu uygulamaya itiraz, geçişten itibaren 45 gün içinde Ana Kontrol Merkezine yapılabilir.

(4) Geçişi ücretli yoldan çıkış, giriş saatinden 12 saatten sonra yapılırsa, en uzun mesafe geçiş ücreti uygulanır.

(5) Geçişi ücretli karayolunda aynı noktadan giriş-çıkış yapılması (U dönüşü) durumunda en uzun mesafe geçiş ücreti uygulanır.

(6) İdarece, dağıtımı ve kredi yüklemesi yapılan kartlardan, yapılan masrafların karşılığı olarak İdare tarafından belirlenen miktarda işlem bedeli alınır.