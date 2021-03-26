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Borsada manipülasyon hüsranla bitti

Borsa spekülatörlerinin peşinden giden aç gözlü yatırımcının kredili işlemlerle hisse senedi zengini olma hevesi hüsranla bitti. Borsa İstanbul'un yüzde 9,8 değer kaybettiği hafta başındaki türbülansta teminat süresi içerisinde açığını kapatamayanlar, zararına satış yaptı ya da temerrüde düştü. Hisse senedi piyasasını 'kumar aracı' gibi görenler iki günde ciddi zarara uğradı
 26 Mart 2021 06:15
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Borsada manipülasyon hüsranla bitti

Borsa spekülatörlerinin peşinden koşanlar, piyasadaki son dalgalanmada umduğunu bulamadı. Borsa İstanbul'un yüzde 9,8 değer kaybettiği pazartesi günkü yüksek türbülans ortamında; kısa yoldan köşeyi dönmek isteyen ve hisse senedi piyasasını adeta bir 'kumar aracı' gibi görenler iki günlük sürede hanelerine ciddi zararlar yazdı.

Ceplerindeki paranın iki katına kadar kredili hisse alımı yapanların tercihi genellikle oynaklığı yüksek olan hisseler olduğu tespit edildi. Hızlı iniş çıkış yapan hisselerin birçoğunun; temel ve teknik analizleri sorgulanmadan alındığına dikkat çeken analistler, tamamen sosyal medya kanalıyla hisse önerileri yapan spekülatörlerin önerilerinin ciddiye alınmamasını tavsiye ediyor.

TEMERRÜT KAYBI YÜKSEK

Nitekim spekülatif yorumlara kanıp borsada hisse alımı yapanlar büyük zarar etti. Spekülatif hisseleri tercih edenler hisse fiyatlarının sert düşmesiyle bir anda açığa düştü. Birçok kişi elindeki hisse senetlerini zararına satıp, aracı kurumlardan kullandıkları teminatları kapatma telaşında girdi. Uzmanlar, ellerindeki hisseyi satsa da borcunu kapatamayan çok sayıda yatırımcı olduğuna dikkat çekiyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR

Borsada kredili işlem yapmak isteyenler için, kredi sağlayan aracı kurumlar genellikle yüzde 50 özkaynak şartı koşuyor. Özkaynak oranı yüzde 40'ın altına indiğinde kurumlar hisse senedi sahibine bu oranı yüzde 50'ye tamamlamasını talep ediyor. İlgili yatırımcı o anda aracı kurumun talebini yerine getiremezse, elinde parası olmayan ve yeni hisse alamayanların mevcut hisseleri o anki fiyatlardan satışa çıkarıyor. Bu tür durumlarda, hisseleri satılsa bile açığın kapatılamaması riskiyle karşılaşılıyor. Bu durumda da aracı kurumlar, kredi sağladıkları yatırımcının borca günlük temerrüt faizi işletiyor.

KRİDİ İŞLEMLER ÜÇ KATINA ÇIKTI

Analistler, Türkiye'deki pay piyasalarındaki kredili işlemler hacminin son aylarda 6 milyar liradan 20 milyar liraya tırmandığına dikkat çekiyor. Son olarak Eylül 2020'de açıklanan kredili işlem miktarı 5 milyar 800 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti. Borsa İstanbul'un yüzde 9,8 değer kaybettiği pazartesi günkü yüksek türbülansta bu tür temelsiz işlemlerin büyük etkisi olduğuna dikkat çekiliyor.

ÖZKAYNAKLA ALIM YAPANLAR ZARAR ETMEZ

Analistler son harekette cebinde parası olan ve öz sermayesi ile alım gerçekleştiren yatırımcıların zarar etmediğini de vurguladı. Geri çekilen hisse fiyatlarının kısa sürede tekrar yukarı yönlü hareket ettiğini belirten analistler, "Bu nedenle biz borsada yatırım yapacaklara her zaman kendi paranızla alım gerçekleştirin. Geri çekilmelerde panik yapmayın ve bekleyin tavsiyesinde bulunuyoruz. Hanesine reel olarak zarar edenler maalesef kredili alım yapanlar" diyor.

Yabancının hisseden çıkış serisi sonlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık yabancı menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. Verilere göre yabancılar nette 427 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirirken, hisse tarafında da nette 60 milyon dolarlık alım işlemine imza attı. Böylelikle 8 haftadır devam eden hisseden çıkış serisi son bulmuş oldu. Yabancıların bir süredir hisselerden çıkışıyla yabancı takas oranlarında da düşük seyir izleniyordu. Borsada yabancı takasının payı yüzde 44'ler civarında seyrediyordu.

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Yeni Şafak
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