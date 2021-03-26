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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
 26 Mart 2021 06:30
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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Karaman çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Güneydoğu kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Karabük ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının Ülkemizin batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile güneydoğu kesimlerde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
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