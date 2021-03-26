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AK Parti'de Anayasa kadrosu

AK Parti, kongreyle 2023 kadrosunu şekillendirirken, ana kriter Anayasa oldu. Üye sayısı 50'den 75'e çıkarılan MKYK'ya bu nedenle 23 hukukçu girdi. Yeni üyeler arasında AK Parti'nin önceki yıllarda yürüttüğü anayasa çalışmalarında yer alan isimler de bulunuyor.
 26 Mart 2021 07:30
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AK Parti'de Anayasa kadrosu

AK Parti'de 7. Büyük Olağan Kongre ile birlikte 2023 kadrosu da şekillenmiş oldu. Partinin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) sürpriz görevlendirmeler yapıldı. Tüzük değişikliğiyle asıl üye sayısı 50'den 75'e, yedek üye sayısı ise 25'ten 35'e çıkarıldı. MKYK'daki görevlendirmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre konuşmasında geniş yer ayırdığı yeni anayasa çalışmaları dikkate alındı.

23 HUKUKÇU

MKYK'daki 75 asıl üyeden 23'ünün hukukçu olduğu görüldü. Bunların arasında, AK Parti'nin önceki yıllarda yürüttüğü yeni anayasa çalışmalarında da yer alan isimler bulunuyor.

MKYK'da yer alan hukukçu üyelerden Hayati Yazıcı, Mustafa Köse, Ali İhsan Yavuz, Emine Zeybek, Fatih Şahin, Hamza Dağ kurulda daha önce de olanlar isimler. Bekir Bozdağ, Tahir Akyürek, Haluk İpek, Özlem Zengin, Belgin Uygur, Türk İslam Karakoç, Abdurrahim Fırat, Derya Yanık, Behiye Eker Albayrak, İsmail Cenk Dilberoğlu ise kurula yeni giren isimlerden.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa konusunda genel merkezde yürüyen çalışmaların olduğunu da belirtmişti.

SADECE SÖZLE DEĞİL

Kongrede yeniden şekillenen MKYK'ya giren TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Erdoğan'ın yeni anayasa mesajlarını Yeni Şafak'a değerlendirdi. Bozdağ, daha önce yapılan AK Parti kongrelerinin hiçbirinde yeni anayasa konusunun bu kadar geniş yer almadığına dikkat çekti. Erdoğan'ın her iki konuşmasında yeni anayasaya vurgu yaptığını kaydeden Bozdağ,

"AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nin en önemli mesajı yeni anayasa olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız 2023 manifestosunu açıkladığı konuşmasını yeni anayasa ile taçlandırmıştır. 2023'e giderken AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa üzerinde sadece sözle değil somut bir çalışma yürüteceğini ve bu somut anayasa teklif taslağı metninin de belli bir süre içerisinde ortaya çıkacağını da yani takvimini de milletimizle paylaşmıştır. Yani hedefin parametrelerini de takvimini de esasında ortaya koydu" dedi.

HEDEF EN GENİŞ MUTABAKAT

Erdoğan'ın siyasi partiler başta olmak üzere sorumluluk üstlenecek herkese yönelik yaptığı çağrıya da değinen Bozdağ, "Sonuçta anayasa, 84 milyonun, Türk milletinin ortak menfaati ve toplumsal sözleşmesi. O yüzden herkesi ve her kesimi de anayasa sürecine katkı vermeye çağırması son derece önemli. Neticede yeni anayasa, Cumhur İttifakı ya da AK Parti'ye bir anayasa değil, Türk milletinin yeni toplumsal sözleşmesi. Bu nedenle Türk milletinin her kesimini kapsayacak, kucaklayacak, 'işte bu benim anayasam' dedirtecek en geniş mutabakatı temin etmek, yeni sürecin ana özelliklerinden olacak. Yüzde 100 bir mutabakat hedefleniyor. Ama bu mümkün olmazsa ne kadar en geniş mutabakat olursa o kadar faydalı olacaktır. Umarım ki böylesi bir mutabakatı Türkiye yakalar ve yapar" ifadelerini kullandı.

100. YILIN TAÇLI YILDIZI

Erdoğan'ın yeni anayasa metninin milletin onayına sunulacağını söylediğine dikkat çeken Bozdağ,

"Yani parlamento 600 vekille anayasayı kabul etmiş olsa bile yeni anayasa halk oyuna sunulacak ve halkın kabulü halinde Türk milletinin toplumsal sözleşmesi olacak. İnşallah cumhuriyetin 100'üncü yılının taçlı yıldızı 'yeni anayasa' olur" dedi.

5 kurucu yönetimde

AK Parti'nin kurucu listesinden 5 isim de MKYK'da görevlendirildi. Bu isimler, Binali Yıldırım, Hayati Yazıcı, Nurettin Canikli, Haluk İpek ve Ayşe Böhürler. Öte yandan, Erdoğan, kongre konuşmasında, "Türk ekonomisini yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüterek, çok daha iyi yerlere getireceğiz" mesajını verirken, MKYK'da ekonomistlere de önemli oranda yer verilmesi dikkat çekti. Kongre öncesi MKYK'daki milletvekili ağırlığının azaltılacağı ifade ediliyordu. Önceki MKYK'da 50 üyeden 40'ı aynı zamanda milletvekiliydi. 75 üyeli yeni MKYK'da ise 34 milletvekili bulunuyor. Bunlardan 9'u MKYK'ya yeni girdi. MKYK'nın 35 kişilik yedek listesindeki bazı isimler de dikkat çekti. 12 Eylül darbesi sonrası başörtüsü yasağı yüzünden üniversite eğitimini yarım bırakan, Refah Partisi'nin kapatıldığı 28 Şubat postmodern darbesinde yargılanan Halise Çiftçi de yer aldı.

Yeni Şafak
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