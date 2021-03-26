AK Parti'de MKYK üyesi olan Abdurrahim Fırat, Metin Tarhan, Sevan Sıvacıoğlu, Türk İslam Karakoç, Mücahit Birinci, yeni dönemi ve yapacakları çalışmaları Yeni Şafak'a anlattı. Abdurrahim Fırat, MKYK listesinde yer alması kendisi içinde sürpriz olduğunu ifade ederek, "2023 seçimleri çok önemli. Bu MKYK, o anlamda tüm toplumu kucaklayan bir liste" dedi. Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Fırat, "Bu sadece AK Parti için değil, Türk toplumu için bir ihtiyaçtır" diye konuştu.

HERKES TAŞIN ALTINA ELİNİ SOKACAK

Türk İslam Karakoç, "Memleket ve vatan davasında her zaman Cumhurbaşkanımız ile yürümek istiyoruz. Böyle bir muhalefet, yetersiz gayri-milli muhalefet varken Cumhurbaşkanı'na daha sıkı sıkı sarılmamız lazım" dedi. Yeni anayasanın da elzem olduğunu belirten Karakoç, "Herkes taşın altına elin sokacak ve tartışılacak" ifadelerini kullandı. Metin Tarhan, "AK Parti içindeki dinamikler, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak. 84 milyonun mutluluğunu hedef alan bir başlangıç. Anayasanın 84 milyonun anayasası olması gerekiyor" dedi.

GURURLUYUM

Mücahit Birinci, "Herkes, hangi alanlarda ne saldırı geldiğinin bilincinde. 2023 mücadelesinin nasıl bir mücadele olacağının oradaki herkeste o bilincin olduğunun kanaatindeyim. Yeni dahil olan arkadaşlarla daha mücadeleci bir kadro olduğunu gördüm. Halkın menfaati noktasında, halkın menfaatini düşünmeyen ve yurt dışında bazı mihraklarla işbirliği olanlarla bir mücadele olacak. Bu mücadeleci bir kadro" diye konuştu.

Türkiye'deki Ermeni cemaatinin önde gelen isimlerinden Sevan Sıvacıoğlu ise böyle bir görevin kendisine verilmesinden gururlu ve onurlu olduğunu söyledi.

Dinamik dönem başladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kongrede seçilen yeni MKYK üyeleriyle ve eski üyelerinin katıldığı toplantıda ilk talimatlarını verdi. Erdoğan'ın toplantıda yeni anayasa ve 2023 hedeflerine vurgu yaparak, oluşan MKYK'nın geleceğin kurulu olarak gördüğünü söylediği belirtildi. 2023 kadrosunun bu kadro olduğunu ve beraber çalışılacağını vurgulayan Erdoğan'ın, yeni ekipten Türkiye'nin 81 ilini ziyaret etmelerini istedi. Erdoğan'ın birlik ve beraberliğin bütün şehirlere sirayet etmesini istediği de öğrenildi. Erdoğan'ın toplantıda Türkiye'nin geleceğini ve hedeflerini MKYK'ya seçilen isimlerden beklediğini belirterek, yeni bir dinamik dönemin başladığının mesajını verdiği kaydedildi.

Yasemin Asan