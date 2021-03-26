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Erdoğan'dan yeni talimat: Vatandaş, AK Parti burada yok demesin!

2023 hedeflerine yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan'ın, "MKYK üye sayımızı artırdık. Herkes kendi bölgesinde daha çok çalışsın. Vatandaş, 'AK Parti burada yok' demesin" dediği öğrenildi.
 26 Mart 2021 06:50
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Erdoğan'dan yeni talimat: Vatandaş, AK Parti burada yok demesin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün, AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresi'nin tamamlamasının ardından topladığı yeni MKYK üyelerine 'çok çalışın' talimatı verdi. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda öncelikle yeni MKYK üyeleri ile tanıştı. Birçok MKYK üyesi de kendisini tanıttı.

"2023'E ODAKLANIN"

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni MKYK üyelerine 2023 hedeflerine yönelik önemli mesajlar verdiği öğrenildi. Kongre sürecinin başarıyla tamamlandığını ve bundan sonra 2023 seçimlerine odaklanılması gerektiğini ifade eden Erdoğan'ın "MKYK üye sayımızı artırdık. Herkes kendi bölgesinde daha çok çalışsın. Vatandaş, 'AK Parti burada yok' demesin" dediği öğrenildi.

DAHA ÇOK SAHADA OLACAĞIZ

Güçlü Türkiye hedeflerine de vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK üyelerine "Birlikte yola devam edeceğiz. Birlikte çalışacağız. 2023 hedefine birlikte gideceğiz. Daha çok sahada olacağız" dediği belirtildi. Erdoğan'ın ayrıca, MKYK üyelerine bütün illerde tek tek çalışma yapması konusunda talimat verdiği, vatandaşlarla daha çok bir araya gelinmesi gerektiğini ifade ettiği kaydedildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK üyeleriyle yemek yediği de belirtildi.

EBRU KARATOSUN -

Türkiye
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