Erdoğan'dan yeni talimat: Vatandaş, AK Parti burada yok demesin!
|26 Mart 2021 06:50
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün, AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresi'nin tamamlamasının ardından topladığı yeni MKYK üyelerine 'çok çalışın' talimatı verdi. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda öncelikle yeni MKYK üyeleri ile tanıştı. Birçok MKYK üyesi de kendisini tanıttı.
"2023'E ODAKLANIN"
Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni MKYK üyelerine 2023 hedeflerine yönelik önemli mesajlar verdiği öğrenildi. Kongre sürecinin başarıyla tamamlandığını ve bundan sonra 2023 seçimlerine odaklanılması gerektiğini ifade eden Erdoğan'ın "MKYK üye sayımızı artırdık. Herkes kendi bölgesinde daha çok çalışsın. Vatandaş, 'AK Parti burada yok' demesin" dediği öğrenildi.
DAHA ÇOK SAHADA OLACAĞIZ
Güçlü Türkiye hedeflerine de vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK üyelerine "Birlikte yola devam edeceğiz. Birlikte çalışacağız. 2023 hedefine birlikte gideceğiz. Daha çok sahada olacağız" dediği belirtildi. Erdoğan'ın ayrıca, MKYK üyelerine bütün illerde tek tek çalışma yapması konusunda talimat verdiği, vatandaşlarla daha çok bir araya gelinmesi gerektiğini ifade ettiği kaydedildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK üyeleriyle yemek yediği de belirtildi.
EBRU KARATOSUN -
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|MHP'nin yeni A Takımı bugün belli oluyor
26 Mart 2021 08:15
|AK Parti'de Anayasa kadrosu
26 Mart 2021 07:30
|Merkel'den Türkiye açıklaması: İhtiyacımız var!
26 Mart 2021 02:05
|'Hüseyin Aydın Bakan olacak' iddiası
26 Mart 2021 00:47
|'Ramazan'da 2 veya 3 haftalık tam kapanma düşünülüyor'
26 Mart 2021 00:36
|Dışişleri Bakanlığı: AB Liderler bildirgesi olumlu ama tek yönlü
26 Mart 2021 00:30
|26 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
26 Mart 2021 00:02
|Camiye 'haç' resmi çizip, 'Türklere ölüm' tehditleri yazdılar
25 Mart 2021 23:28
|Vaka sayıları açıklandı: 157 hasta yaşamını yitirdi
25 Mart 2021 22:23
|Adana Valiliğinden 'deniz kirliliğine' ilişkin açıklama
25 Mart 2021 22:06