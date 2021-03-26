Gelini almaya gitti, sevincinden kayınpederini vurdu!
Afyonkarahisar'da düğün öncesi gelini almaya giden damat, mutluluğunu silahla ateş açarak göstermek istedi. Damadın bu sevinci kan akıttı. Kurşunlardan biri müstakbel kayınpederinin kafasına isabet etti.
|26 Mart 2021 07:20
|+Aa- Yazdır
Olay, Çobanlar Kocaöz beldesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Gelini evinden almaya giden damat A.Y. (27), iddiaya göre sevincini göstermek için ruhsatsız tabancayla rastgele ateş açtı.
Seken kurşunlardan biri gelinin babası Ali A'nın (55) kafasına isabet etti. Şahıs kanlar içinde yere yığıldı, olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.
Bölgeye sevk edilen ekipler, ağır yaralanan Ali A'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan yaralının durumu kritik olarak nitelendirildi. Bu arada müstakbel damat Jandarma tarafından gözaltına alındı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Sonraki pandemilere neden olma ihtimali en yüksek 10 hayvan açıklandı
26 Mart 2021 07:46
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
26 Mart 2021 06:30
|Mersin'de kar nedeniyle aracıyla yolda mahsur kalan kişi kurtarıldı
26 Mart 2021 04:54
|Vatandaştan ilginç Kovid-19 yorumu: Kalan sağlar bizimdir
25 Mart 2021 23:42
|Ameliyatı planlanmış hastalara aşısı önceliği önerisi
25 Mart 2021 23:40
|Doğu'nun bazı kesimlerinde yarın kuvvetli kar bekleniyor
25 Mart 2021 20:41
|Aşının sağladığı antikor yeni doğan bebeğe de geçiyor
25 Mart 2021 20:39
|Sulama havuzunda ölü bulunan lise müdürü defnedildi
25 Mart 2021 20:02
|Prof. Dr. Uzun: İngiliz varyantıyla farklı semptomlar görülüyor
25 Mart 2021 19:51
|'Maske kullanımı uzun yıllar devam edecek'
25 Mart 2021 19:49