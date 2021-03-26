Bilecik Belediyesi'nin 'İstanbul Sözleşmesi' bilboarduna soruşturma
Bakan Soylu, sosyal medyadan Bilecik Belediye Başkanı'nın 'İstanbul Sözleşmesi' hakkında bilbord reklamı için soruşturma başlatıldığını duyurdu.
|26 Mart 2021 07:22
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan paylaşımı:
Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, Öğretmenlerimizi ve Polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki bilboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır
Bilecik Bel. Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır
Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, Öğretmenlerimizi ve Polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki bilboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştırSüleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 25, 2021
Bilecik Bel. Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır pic.twitter.com/2o6Rox9frb
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