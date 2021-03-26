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Samsun'da yasağa rağmen asker uğurlamasında kurallar unutuldu

Çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da yasağa rağmen asker uğurlamasında kurallar unutuldu
 26 Mart 2021 07:30
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İl Emniyet Müdürlüğü İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yüzlerce kişinin bir araya gelerek, asker uğurlaması yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Kısa sürede bölgeye giden ekipler, meşale yakarak eğlenen ve koronavirüs tedbirlerine uymayan kişiler hakkında adli ve idari işlem başlattı.

Bir otomobilde yapılan aramada ise ruhsatsız 2 tabanca ve çok sayıda torpil ele geçirildi. Otogar girişinde uygulama yapan polis, bileti bulunmayan vatandaşların otogara girişine ise izin vermedi.
DHA
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