Sonraki pandemilere neden olma ihtimali en yüksek 10 hayvan açıklandı

Bilim insanları Covid-19 pandemisi sürerken bir sonraki pandemiye neden olması en muhtemel canlıları bulmak için yoğun araştırmalarını sürdürüyor.

Nature Communications dergisinde yayınlanan ve İngiltere'de Liverpool Üniversitesi'nden Maya Wardeh yaptığı araştırmayla, bir sonraki pandemiye neden olabilecek canlıların daha önce açıklanandan çok daha fazla olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

New York, Millbrook'taki Cary Ekosistem Çalışmaları Enstitüsü'nde hastalık ekolojisi uzmanı olan Barbara A. Han, canlıların Covid-19 hastalık riskini tahmin etmek için mevcut algoritmalara yeni ekolojik kombinasyonlar eklediklerini ve birçok canlının Covid-19'u yayabileceğini bildirdi.

İşte bilim insanlarının oluşturduğu algoritmalarla elde ettikleri verilere göre bir sonraki pandemiye neden olma ihtimali olan 10 hayvan:

AT NALI YARASASI

Yarasalar, Covid-19 da dahil olmak üzere birçok corona virüs ile ilişkilendiriliyor. At nasıl yarasasının ise yapılan algoritma ve araştırmalar sonrasında bünyesinde 68 farklı corona virüs barındırabildiği açıklandı.

KİRPİ

Yapılan çalışmada kirpilerin çok sık belirtilmemesine karşılık büyük bir risk taşıdığı açıklandı.

EV KEDİSİ

Pandeminin başladığı günden bu tarafa dünyanın birçok yerindeki kedilerde Covid-19 vakaları bildirilirken kedilerin virüsü taşıyabildiği ve yayma ihtimallerinin olduğu açıklandı.

ÇİFTLİK DOMUZU

Geçmişte ortaya çıkan birçok salgın hastalık ile ilişkilendirilen çiftlik domuzunun aynı anda birden fazla corona virüsü bünyesinde barındırabildiği açıklandı. Bilim insanları bu durumun yeni hastalıklar çıkmasına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

MANDA

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları süt üretimi için çiftliklerde yaygın olarak bulunan mandaların Covid-19'a karşı yüksek duyarlılığı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

AFRİKA YEŞİL MAYMUNU

Bilim insanları insan genetik yapısına çok benzer bir genetik yapıya sahip olan Afrika Yeşil Maymunu'nun göz önünden ayrılmaması gereken canlılar olduğunu belirtti.

ASYA MİSK KEDİSİ

Bilim insanları, Asya Misk Kedisi'nin diğer corona virüs türleriyle bağlantılı olduğunu ve insanlarla sık sık bir araya gelen bir tür olduğu için tehlike içerdiğini söyledi.

PANGOLİN

Covid-19'un başladığı günden bu yana en tehlikeli canlılar arasında gösterilen Pangolin, virüsün durduğu ve konakladığı bir istasyon olarak sık sık araştırmalara konu oldu. Bilim insanları Pangolinlerin, ondan fazla corona virüse ev sahipliği yapabildiğini bildirdi.

KIZIL TİLKİ

Dünyanın birçok yerinde kürkü için yetiştirilen Kızıl Tilki'nin corona virüslere ev sahipliği yapabileceği açıklanırken, insanlara da virüs bulaştırabileceği belirtildi. Ayrıca çok çevik bir canlı olan Kızıl Tilki'nin doğaya kaçması durumunda vahşi canlılara da corona virüs taşıyabileceğinin altı çizildi.

TEK HÖRGÜÇLÜ DEVE

Bilim insanları tek hörgüçlü devenin daha önce Mers adı verilen virüsü taşıdığını açıklamıştı. Virüsü insanlara bulaştırdığı ortaya çıkan tek hörgüçlü devenin ilerleyen dönemde yeni tip virüsleri insanlara aktarabileceği belirtiliyor.