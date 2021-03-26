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Ümraniye'de ambulans kaza yaptı

Ümraniye'de hasta taşıyan ambulans aşırı hız nedeniyle bir iş yerinin bahçesine uçtu. Ambulansın devrilmesi sonucu kalbi duran hastayı kurtarmak için vatandaşlar zamanla yarıştı.
 26 Mart 2021 08:04
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İstanbul Ümraniye'de Site Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Fatih U. idaresindeki acil servis ekipleri vaka olarak çıkış yaptıkları hastayı aldıktan sonra hastaneye dönerken aşırı hız nedeniyle ambulans sürücüsü Fatih U'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerinin bahçesine uçtu.

Aşırının hızın etkisiyle ambulans devredildi. Ambulansta bulunan hasta kaza nedeniyle kalp krizi geçirdi.

KALBİ DURAN HASTAYA KALP MASAJI YAPILDI

Çevrede bulunan ve ambulansta bulunan sağlık personelleri ile vatandaşlar ambulansta kalbi duran hastayı kurtarmak için zamanla yarışarak kalp masajı yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri hastayı ve meslek taşlarına ilk müdahaleyi yaparak çevredeki Hastaneye kaldırdı.

KALP MASAJIYLA HAYATA TUTUNDU

Kazada kalbi duran hasta yapılan kalp masajıyla hayata tutundu. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık ekibi kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Ayrıca kaza sonrası yaşanan panik çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"DÜMDÜZ AŞAĞI UÇTU"

Kazayı gören Fatih Yaman, "Ambulans karşıdan gelerek dümdüz aşağıya uçtuğunu gördüm. Ambulansta bir hasta vardı.

İnsanlar hastayı sedyeyle alarak kalp masajı yaptılar, gelen ambulansla Hastaneye kaldırdılar"

diye konuştu
DHA
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