MHP'nin yeni A Takımı bugün belli oluyor

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: MYK'nın ardından partinin çekirdek karar organı Başkanlık Divanı'nda sınırlı da olsa değişim rüzgarı esmesi bekleniyor.

Genel başkan yardımcıları; Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz, İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, Feti Yıldız, Yaşar Yıldırım, Kamil Aydın, Mustafa Kalaycı, İsmail Faruk Aksu ile Genel Sekreter İsmet Büyükataman'ın Divan'da kalacağı ancak kaydırma yöntemiyle bazı kurmayların görev alanlarının değiştirilebileceği ifade ediliyor.

5 koltukta değişim

15 kişilik Başkanlık Divanı'nda, beş koltukta değişim yaşanabileceği aktarılırken, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve hükümetin verdiği ekonomiyle ilgili teklifleri değerlendiren Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı'nın, Emin Haluk Ayhan'dan boşalan Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na kaydırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi İsmail Özdemir'in ise, partinin dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na getirilebileceği, halen bu görevi yürüten Kamil Aydın'ın da Hidayet Vahapoğlu'ndan boşalan Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'nı üstleneceği belirtiliyor. Kalaycı'nın ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na kaydırılması durumunda, bu ismin üstlendiği Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'nın ise AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e verilebileceği, AR-GE'ye ise Parlamento ile ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu'nun getirilebileceği konuşuluyor.

Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Adana Milletvekili Muharrem Varlı ve Kahramanmaraş Milletvekili Sermet Atay, Başkanlık Divanı'na girebilecek yeni isimler olarak sıralanıyor.

Odalarını boşalttılar

Bahçeli'nin, Genel Sekreter yardımcıları Fatih Çetinkaya ile Kadir Şekerci'ye teşekkür ederek yeni divanda görev vermediği ve bu iki ismin odalarını boşalttıkları yansıyan bilgiler arasında.

Bahçeli'nin Başkanlık Divanı'nda tek kadın genel başkan yardımcısı olan Deniz Debboylu'ya da yeni dönemde görev vermeyeceği savunuluyor. Bahçeli'nin, Divan'da bu kez, Eski Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ile Nevşehir Hacıbayram Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Filiz Kılıç'a şans tanıyabileceği belirtiliyor.