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Yaşlılarda madde kullanımı artıyor

BM tarafından hazırlanan raporda, son on yılda yaşlı nüfustaki madde kullananların oranı, genç nüfustakinden daha hızlı şekilde arttığına vurgu yapılırken, Kovid-19 nedeniyle tüm dünyada uyuşturucu ile mücadelenin sekteye uğradığının altı çizildi
 26 Mart 2021 08:29
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Yaşlılarda madde kullanımı artıyor

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre: Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INBC) 2020 Raporu'na göre, yaşlı nüfus arasında uyuşturucu bağımlılığı artıyor. Üsküdar Rektör Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sevil Atasoy tarafından dünya ile eş zamanlı olarak açıklanan raporun teması madde bağımlısı olan yaşlılar olarak belirlendi. 2019 yılında dünyada 65 yaş üzerinde 703 milyon kişi yaşarken 2050 yılında bu sayının iki katına çıkacağını belirten Prof. Dr. Atasoy, "Her altı kişiden biri 65 yaş üzerinde olacak. Son on yılda yaşlı nüfustaki madde kullananların oranı, genç nüfustakinden daha hızlı şekilde arttı. Yaşlı kişilerin madde bağımlılığı küresel bir sorun haline geldiği halde, hükümetlerin yeterince bu konuya eğilmediğini belirtiyor, gerek gençlik yıllarında maddeyle tanıştıkları için bu davranışlarını sürdürenlere, gerekse pek çok neden yüzünden ileri yaşta madde bağımlısı olanlara yaşlılara özgü tedavi programlarının geliştirilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz" dedi.

Kovid engel oldu

Öte yandan raporda Kovid-19 pandemisinin uyuşturucu ile mücadeleye etkilerinin de irdelendiğini vurgulayan Prof. Dr. Atasoy sözlerini şöyle sürdürdü; "Pandemi yüzünden alınan dünya genelindeki kısıtlamalar ruh sağlığı sorunları olanlarla madde bağımlılarının tedaviye erişimini ciddi biçimde etkiledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre en az 40 ülkenin hastaları ilaca ulaşamadı ve hayati tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Özellikle eroin bağımlılarının tedavilerinde yaşanan aksaklıklar onları yoksunluğun ıstırabı ile baş başa bıraktı, başka kullanıcılar ile enjektör paylaşmalarına ve HIV yayılmasına neden oldu.

Kovid-19, yasa dışı uyuşturucu piyasalarını etkiledi. Birçok ülkede, güvenlik güçlerinin mücadelesini aksattı, kaçakçılık yol ve yöntemlerinin değişmesine neden oldu. Bağımlı oldukları maddeyi bulamayan ya da artan fiyatı ödeyemeyen bağımlılar, genellikle yerel laboratuvarlarda üretilen çok daha tehlikeli ve ucuz kimyasallara yöneldiler. Sokakta gerçekleşen yüz yüze alışveriş, yerini büyük ölçüde eve teslime ve nakit yerine kredi kartı ödemelerine bıraktı."

Metamfetamin tehlikesi

Raporda Türkiye ile ilgili de değerlendirmelerde de Türkiye'nin en fazla eroin yakalayan ülkeler arasında 3. sırada olduğuna dikkat çekilerek, metamfetamin yakalanmasının da giderek arttığı vurgulandı. Raporda, yetkililerin yakın gelecekteki tehlikenin kristal metamfetamin olacağına yönelik görüşüne de yer verildi. Ayrıca, son yıllarda özellikle gençlerin 'yeni psikoaktif madde' kullanmasından duyulan kaygı da paylaşıldı.
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