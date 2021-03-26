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BioNTech aşısında öncelik öğretmenlerin

Önceki gece Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin Pfizer-BioNTech aşısı ve peyderpey gelmeye devam eden Çin aşısı ile aşılama hızlanacak. Ay sonuna kadar 4.5 milyonu bulması beklenen BioNTech aşısının öncelikle aşılamasına başlanan öğretmenlerden devam etmesi bekleniyor.
 26 Mart 2021 08:36
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BioNTech aşısında öncelik öğretmenlerin

Ay sonuna kadar 4.5 milyonu bulması beklenen BioNTech aşısının öncelikle aşılamasına başlanan öğretmenlerden devam etmesi bekleniyor. En kısa sürede asker, polis gibi kritik görevlerde çalışanlarla 60-64 yaş grubunun da aşılanmasına başlanacak.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Sağlık Bakanlığı, gece yarısı itibarıyla toplam 14 milyon 393 bin 682 kişinin aşılandığını açıkladı. Bu kişilerin 8 milyon 184 bin 924'ü birinci dozu, 6 milyon 208 bin 758'i ise ikinci dozu vuruldu. Bir süredir yavaş giden aşılama nedeniyle eleştirilen Bakanlık, Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin Pfizer-BioNTech aşısı ve peyderpey gelmeye devam eden Çin aşısı ile aşılamaları hızlandıracak.

ÖĞRETMEN, ASKER, POLİS...

Gelen her aşı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları'na sevk ediliyor ve bu aşıların 14 gün süren analiz süreçleri başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, BioNTech aşısının geçen hafta 5 bin 800 doz test edilmek (güvenlik testi) üzere Türkiye'ye geldiğini, bir hafta sonra ise birer gün arayla 750 bin ve 700 bin olmak üzere 1.5 milyon doz kullanıma hazır aşı getirildiğini açıklamıştı. Aşı uygulanacak gruplarda öğretmenler, asker, polis, kritik görevlerde çalışanlar, zabıta, Adalet Bakanlığı çalışanları bulunuyor. 2'nci aşama A grubu olan bu kişilerin aşılanmasına yavaş yavaş başlanacağı öğrenildi. 60-64 yaş, yani 2'nci aşama B grubu aşılama da önümüzdeki haftalarda başlayacak.

İLK KEZ TÜRKİYE'DE

ABD'li Pfizer ile başında Türk bilim insanı Uğur Şahin'in olduğu Alman BioNTech ortaklığında geliştirilen aşı, Türkiye'de ilk defa kullanılacak. Aşı, saklama koşulları uygun olan merkezlerde (-70 saklama olanağı olan) uygulanacak. Aşılama, Çin aşısında olduğu gibi, iki doz şeklinde 28 gün arayla yapılacak.
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