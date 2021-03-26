Kültür balıkçılığı sektörünün yükselen yıldızı Gümüşdoğa

Kültür balıkçılığı sektöründe son 10 yıl içerisinde çok büyük yol kat eden, Türkiye ihracatında önemli rol oynayan ve yurt içinde 2200 çalışana istihdam sağlayan Gümüşdoğa, Amerika , Rusya özellikle Avrupa birliği ülkelerine ihracat yapmaktadır. Bu yıl hedef ülkeler listesine Japonya'yı da dahil eden Mustafa Gümüşel ile tüm merak edilenlerini konuştuk.

Mustafa Gümüşel kimdir, Eğitim hayatınız ve aileniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

1975 yılında Milas'ta doğdum. İlkokulu Milas Menteşe İlkokulunda ortaokul ve liseyi İzmir Amerikan Kolejinde okudum. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliğinden mezunum. Eşim Özlem, İnşaat mühendisi, birlikte çalışıyoruz. Üç çocuğumuz var. (İkisi Koç Üniversitesinde, en küçük 4 yaşında)

İş hayatınıza ilk adımınızı ne zaman ve nasıl attınız?

İş hayatıma 1995 yılında kendi şirketimizde adım attım. Henüz üniversiteyi bitirmediğim için tam zamanlı çalışmıyordum. İlk çiftliğimizi o yıl kurduk. Tabi o zaman da balık yemi üretiyorduk.

Sektörde çok sevilen önem gösterilen bir iş insanısınız, Mustafa Gümüşel denildiğinde herkesin yüzünde bir tebessüm oluşuyor. Bunu başaran Mustafa Gümüşel'i konuşabilir miyiz biraz?

Böyle bir imajımın olduğunu duymak benim için çok gurur verici tabi ki. Benim için iş hayatımda en önemli şeylerden biri güven duygusu. Karşımdaki kişiye, firmaya, bu güven duygusunu hissettiririm ve her şeyi açık konuşurum. İletişimi hiç koparmadan çalışırım ve bu söylediklerimi kararlılıkla düstur edinirim. Bütün insani ilişkilerde iletişimin en önemli konu olduğunu düşünüyorum.

Size göre bir aile şirketinin başında olmak nasıl bir sorumluluk gerektiriyor?

Biz işle ilgili her konuda halen birlikte çalıştığımız babamla bazen saatlerce konuşarak, tartışarak kararlar alırız. Birbirimizin fikirlerine saygı gösteririz. Babam benim önümü hep açmıştır. Bende bunun verdiği sorumluluk ile hareket etmeye çalıştım. İlerde çocuklarım eğer bu işte devam etmek isterlerse bende aynısını yapmayı düşünüyorum.

Yönetimde değer verdiğiniz 3 temel ilke nedir?

Ekip ruhu; Çalışma arkadaşlarımda aradığım özelliklerden biri ekip ruhudur. Birlikte karar alabilmek, yapılan işe saygı göstermek insanın motivasyonunu artırır.

Dürüstlük; En önemli erdemlerden sayarım. Dürüst olursanız her zaman güven verirsiniz. Bu hem benim için geçerli hem de çalışma arkadaşlarım için geçerlidir.

Çalışkanlık; Başarma hissi insanı en çok tatmin eden hislerden biri bence. Şunu belirtmeden geçemeyeceğim şirketimizin başarısının en büyük paydası çalışma arkadaşlarımızın yukarda anlatmaya çalıştığım özellikleri taşımasıdır. Biz şirket olarak büyük bir aileyiz ve gerçekten de doğru insanlarla birlikteyiz.

Firma olarak hangi faaliyetlerde bulunuyorsunuz?

Türkiye'nin en büyük balık yemi kapasitesi olan yem fabrikamızın merkezi Milas'ta bulunmakta. Bunun yanında çeşitli bölgelerde çipura, levrek, alabalık, somon üretimimiz var. Ayrıca paketleme, fileto ve alabalık füme tesislerimiz de çeşitli bölgelerde yer almakta. Bunun yanı sıra Moritanya'da balık unu fabrikamız bulunmaktadır. Yurt içinde çalışan personelimizin sayısı 2200 kişi..

Önemli projeleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Geçen yıl başladığımız somon üretimimizi bu yıl daha da arttırmak amacıyla Karadeniz bölgesinde yatırım yapıyoruz. Ayrıca kültür balıkçılığı sektörü son 10 yıl içerisinde çok büyük yol kat edip Türkiye ihracatında önemli rol oynuyor fakat aynı performansı yurt içinde bir türlü gösteremiyor. Bu konuda gerek firma olarak gerekse sektör olarak tanıtım konusunda önemli adımlar atmak istiyoruz. İhracat yaptığımız ülkeler arasına Amerika, Rusya özellikle Avrupa birliği ülkeleri bulunmaktadır. İhracat yaptığımız ülkeler arasına Japonya'yı da katma bu yılki planlarımız arasında yer almaktadır.

Özellikle son 10 yıl da sektörün yükselen yıldızı olarak Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde sürekli yukarı tırmanarak 136. oldunuz. Bu hızlı, kontrollü ve istikrarlı büyümenin sırrı nedir?

Buradaki en önemli nokta doğru zamanda doğru hedefi koymak ve çaba sarf etmek. Bunu başardığınız taktirde başarıya götüren sırrın %50 sini halletmiş oluyorsunuz zaten.

Ayrıca sektörün büyümeye elverişli oluşunun yanı sıra; ekonomik konjonktürlerin de etkili olduğunu söyleyebilirim.

10 yıl sonra kendinizi ve şirketinizi nerede görüyorsunuz?

Şu an için konumumuzu korumaya çalışacağız diyebilirim.

Hiç motivasyonunuzu kaybettiniz mi, öyle olunca ne yapıyorsunuz?

Her insan gibi motivasyonum düştüğü zamanlar oluyor tabi ki. Özellikle balık fiyatları düştüğünde. Ama şunu söylemeliyim ki en iyi motivasyon çalışmaktır.

Genç iş insanları ve yöneticilere başarı yolundaki tavsiyeleriniz nelerdir?

Çalışmak çok çalışmak. Başarı insanın kendine en güzel hediyesidir. Çalıştıkları insanlarla empati yapsınlar, ekip ruhunu aşılamaya çalışsınlar. Özellikle yöneticilerin "kendi işimi yapıyorum " hissi bence başarının garantisidir.