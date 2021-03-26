Eski kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahı kendine sıktı
|26 Mart 2021 09:02
|+Aa- Yazdır
BOLU'da yaşayan Bahadır M. (30), bir süre önce kendisinden ayrılan kız arkadaşı Elif Pınar Ö.'ye barışma teklifinde bulunmak için dün 08.00 sıralarında, Sümer Mahallesi Saroz Sokak'taki evine gitti. Genç kız, Bahadır M.'nin teklifini geri çevirip kapıyı açmadı. Bunun üzerine Bahadır M., yanında getirdiği tabancayı karnına dayayarak tetiğe bastı.
Silah sesini duyan Elif Pınar Ö., durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Bahadır M.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Bahadır M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Elif Pınar Ö., polise verdiği ifadesinde "Ben görmedim. Çünkü kapıyı hiç açmadım. Evde yalnızdım. Şu anda babam geldi ama olay sırasında evde tektim" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Polisi çağırın' diyen çocuğu öldürdüler
26 Mart 2021 10:24
|Adana'da kayınbiraderini silahla öldüren zanlı tutuklandı
26 Mart 2021 10:05
|Kilis'te karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, karısı tedavi altına alındı
26 Mart 2021 09:42
|Bartın'da işçi servisi devrildi: 11 yaralı
26 Mart 2021 09:35
|Tırnağına batan cisim küçük Bilal'in ölümüne neden oldu
26 Mart 2021 09:33
|İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
26 Mart 2021 09:16
|300 polisin katılımıyla 'yarasa kız' operasyonu: 115 gözaltı
26 Mart 2021 09:14
|Hesap işletim ücretine Danıştay'dan onay
26 Mart 2021 09:10
|Üç ilde 12 milyonluk bitcoin operasyonu
26 Mart 2021 08:42
|Bu da oldu! 500 dolara cennetten tapulu arsa
26 Mart 2021 08:15