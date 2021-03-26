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Ak Parti'den kalabalık eleştirilerine yanıt: Risk yok

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, partisinin kalabalık kongreleriyle ilgili pandemi eleştirilerini yanıtlarken, "Orada yatay çekimden ötürü kalabalık iç içe geçmiş gibi yansıyor" dedi.
 26 Mart 2021 09:05
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Ak Parti'den kalabalık eleştirilerine yanıt: Risk yok

Kongrelerde maske, mesafe ve temizliğe özenli dikkat ettiklerini de savunan Özkan, "Burada bir vaka artışı olmayacak" diye konuştu. Özkan, Haber Global televizyonuna yaptığı açıklamada şunları söyledi:

YATAY ÇEKİMDEN

"Salgın tüm dünyada sıfırlanmadığı süreçle Türkiye'de de bitmeyecek. Özellikle kongre alanına gelen tüm delegeler testlerden geçirilmiştir. Tribünlerde ise maske mesafeyi kontrol almaya çalıştık. O kalabalıktan bir şekilde geçip kongre alanına biz de geldik. Orada yatay çekimden ötürü alan dar olarak görünüyor ve kalabalık iç içe geçmiş gibi yansıyor. Bu konuda bir hassasiyetimiz vardı orada riski artıracak bir durum yoktur. Maske, mesafe, temizlik konusunu özenle dikkat ettik. Burada bir vaka artışı falan olmayacak."
Memurlar.Net
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