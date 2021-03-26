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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
|26 Mart 2021 09:16
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyete bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 8 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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