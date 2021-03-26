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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
 26 Mart 2021 09:16
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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü PKK adına faaliyete bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 8 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı
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