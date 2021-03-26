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Oyuncu Luran Ahmeti koronavirüse yenik düştü

Kuzey Makedonyalı oyuncu Luran Ahmeti, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
 26 Mart 2021 09:19
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Oyuncu Luran Ahmeti koronavirüse yenik düştü

Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Luran Ahmeti, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir süredir başkent Üsküp'teki Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Arnavut asıllı 46 yaşındaki Ahmeti'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Üsküp'teki Arnavut Tiyatrosu'nun oyuncularından biri olan ve önemli yerli projelerde yer alan Ahmeti, "Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli, "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter" ve "Limonata" gibi birçok Türk yapımında da rol almıştı.
NTV
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