Irak uyruklu 22 şüpheli DEAŞ'tan gözaltına alındı
Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM şubesince düzenlenen operasyonlarda DEAŞ terör örgütü üyesi Irak uyruklu 22 şüpheli gözaltına alındı.
|26 Mart 2021 09:19
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele (TEM) Şubesince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi 22 Iraklı zanlı gözaltına alındı.
TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle bağlantısı olduğu belirlenen 22 terör örgütü DEAŞ üyesinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 22 zanlı gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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