1 günde tam 6.1 milyar Dolar TL'ye döndü

Vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı öncesinde, kurda spekülatif yükseliş yaşanan pazartesi günü TL'yi savundu. 6.1 milyar dolarlık satış yapılırken, TL mevduat bir günde 52 milyar TL arttı. İşte döviz kurundaki spekülasyon sonrası yaşananlara Başkan Erdoğan'ın çağrısı ile karşılık veren milletin gerçekleştirdiği dolar operasyonu ve TL'ye dönüşle ilgili haberin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü düzenlenen AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı "Döviz ve altınınızı ekonomiye kazandırın" çağrısı öncesinde harekete geçen vatandaş, pazartesi günü tarihin en büyük döviz satışlarından birine imza attı. 15 Temmuz darbe girişimi ve Ağustos 2018'deki kur saldırısı döneminde olduğu gibi TL'yi savunmaya geçen yerli yatırımcı, TL'ye geçiş yaparak, milli parasına sahip çıktı.

1 GÜNDE 6.1 MİLYAR DOLAR SATILDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan günlük verilere göre, Merkez Bankası'ndaki başkan değişimi sonrası TL'de spekülatif bir biçimde olağanüstü değer kaybının yaşandığı pazartesi günü döviz mevduat hesaplarında 6 milyar 120 milyon dolarlık çözülme oldu. 19 Mart Cuma günü 255.7 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 22 Mart Pazartesi 249 milyar 583 milyon dolara geriledi. Böylece döviz hesaplarının büyüklüğü 13 Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

VATANDAŞ SATIŞ İÇİN KOŞTU

Döviz hesaplarındaki çözülmede lokomotifliği bireysel yatırımcı yani vatandaş üstlendi. Bireysel yatırımcının 19 Mart'ta 165 milyar 738 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 22 Mart'ta 4 milyar 648 milyon dolar azalarak, 161 milyar 87 milyon dolara geriledi. Pazartesi günü şirketlere ait döviz hesaplarının büyüklüğü ise 1 milyar 472 milyon dolar azalarak 88 milyar 495 milyon dolara indi.

BOZDURAN TL HESAP AÇTI

Dövizini bozduran vatandaşın aynı gün TL mevduata geçtiği gözlendi. 19 Mart'ta 1 milyar 568 milyon TL olan TL mevduatın büyüklüğü, 22 Mart'ta 52 milyar lira artarak 1 trilyon 620 milyar liraya ulaştı. Böylece TL mevduatlar tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

TL İSTİKRARLI OLACAK

MOBIUS Capital Partners Kurucusu Mark Mobius "Türk Lirası'nın bu zayıflıkla devam etmeyeceğini, gelecekte istikrarlı olacağını düşünüyorum" dedi. Mobius, "Ne zaman bir merkez bankası başkanı değişse bu bir panik yaratır. Buna rağmen yeni TCMB Başkanı'nın açıklamasına baktığınızda istikrarlı bir Türk Lirası hedefi görüyorsunuz.

Türk Lirası'ndaki tepkinin aşırı olduğunu, mantıklı olmadığını düşünüyorum" diye konuştu. Kurun zayıfladığını ya da güçlendiğini görmek için baktıkları ölçütlerden birinin satın alma gücü paritesi olduğunu belirten Mobius, yatırımcı olarak kendini kur zayıflıklarına karşı nasıl koruduğu sorusuna ise "Kur zayıflıklarından fayda sağlayabilecek şirketlerin hisselerini seçmeye çalışıyoruz. Örneğin Türkiye'de ihracat yapan bir yazılım şirketinde yatırımımız var" dedi.

TL'YE GEÇİŞ SON SÜRAT DEVAM EDİYOR

DÖVİZ kurunda yaşanan hacimsiz yükselişi ve gelinen bu seviyelerin kalıcı olmadığını düşünen bireysel yatırımcının salı günü de en az 2-3 milyar dolar civarında satış gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Reform paketi ve çarşamba günkü kongrede verilen mesajların, dolarizasyonun kırılmasının önünü açacağını belirten analistler, mevcut faiz seviyesinin de TL'ye geçişi cazip kıldığı görüşünde.