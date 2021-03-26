Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1 günde tam 6.1 milyar Dolar TL'ye döndü

Vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı öncesinde, kurda spekülatif yükseliş yaşanan pazartesi günü TL'yi savundu. 6.1 milyar dolarlık satış yapılırken, TL mevduat bir günde 52 milyar TL arttı. İşte döviz kurundaki spekülasyon sonrası yaşananlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile karşılık veren milletin gerçekleştirdiği dolar operasyonu ve TL'ye dönüşle ilgili son dakika haberinin ayrıntıları
 26 Mart 2021 09:54
+Aa- Yazdır
1 günde tam 6.1 milyar Dolar TL'ye döndü

Vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı öncesinde, kurda spekülatif yükseliş yaşanan pazartesi günü TL'yi savundu. 6.1 milyar dolarlık satış yapılırken, TL mevduat bir günde 52 milyar TL arttı. İşte döviz kurundaki spekülasyon sonrası yaşananlara Başkan Erdoğan'ın çağrısı ile karşılık veren milletin gerçekleştirdiği dolar operasyonu ve TL'ye dönüşle ilgili haberin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü düzenlenen AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı "Döviz ve altınınızı ekonomiye kazandırın" çağrısı öncesinde harekete geçen vatandaş, pazartesi günü tarihin en büyük döviz satışlarından birine imza attı. 15 Temmuz darbe girişimi ve Ağustos 2018'deki kur saldırısı döneminde olduğu gibi TL'yi savunmaya geçen yerli yatırımcı, TL'ye geçiş yaparak, milli parasına sahip çıktı.

1 GÜNDE 6.1 MİLYAR DOLAR SATILDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan günlük verilere göre, Merkez Bankası'ndaki başkan değişimi sonrası TL'de spekülatif bir biçimde olağanüstü değer kaybının yaşandığı pazartesi günü döviz mevduat hesaplarında 6 milyar 120 milyon dolarlık çözülme oldu. 19 Mart Cuma günü 255.7 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 22 Mart Pazartesi 249 milyar 583 milyon dolara geriledi. Böylece döviz hesaplarının büyüklüğü 13 Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

VATANDAŞ SATIŞ İÇİN KOŞTU

Döviz hesaplarındaki çözülmede lokomotifliği bireysel yatırımcı yani vatandaş üstlendi. Bireysel yatırımcının 19 Mart'ta 165 milyar 738 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 22 Mart'ta 4 milyar 648 milyon dolar azalarak, 161 milyar 87 milyon dolara geriledi. Pazartesi günü şirketlere ait döviz hesaplarının büyüklüğü ise 1 milyar 472 milyon dolar azalarak 88 milyar 495 milyon dolara indi.

BOZDURAN TL HESAP AÇTI

Dövizini bozduran vatandaşın aynı gün TL mevduata geçtiği gözlendi. 19 Mart'ta 1 milyar 568 milyon TL olan TL mevduatın büyüklüğü, 22 Mart'ta 52 milyar lira artarak 1 trilyon 620 milyar liraya ulaştı. Böylece TL mevduatlar tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

TL İSTİKRARLI OLACAK

MOBIUS Capital Partners Kurucusu Mark Mobius "Türk Lirası'nın bu zayıflıkla devam etmeyeceğini, gelecekte istikrarlı olacağını düşünüyorum" dedi. Mobius, "Ne zaman bir merkez bankası başkanı değişse bu bir panik yaratır. Buna rağmen yeni TCMB Başkanı'nın açıklamasına baktığınızda istikrarlı bir Türk Lirası hedefi görüyorsunuz.

Türk Lirası'ndaki tepkinin aşırı olduğunu, mantıklı olmadığını düşünüyorum" diye konuştu. Kurun zayıfladığını ya da güçlendiğini görmek için baktıkları ölçütlerden birinin satın alma gücü paritesi olduğunu belirten Mobius, yatırımcı olarak kendini kur zayıflıklarına karşı nasıl koruduğu sorusuna ise "Kur zayıflıklarından fayda sağlayabilecek şirketlerin hisselerini seçmeye çalışıyoruz. Örneğin Türkiye'de ihracat yapan bir yazılım şirketinde yatırımımız var" dedi.

TL'YE GEÇİŞ SON SÜRAT DEVAM EDİYOR

DÖVİZ kurunda yaşanan hacimsiz yükselişi ve gelinen bu seviyelerin kalıcı olmadığını düşünen bireysel yatırımcının salı günü de en az 2-3 milyar dolar civarında satış gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Reform paketi ve çarşamba günkü kongrede verilen mesajların, dolarizasyonun kırılmasının önünü açacağını belirten analistler, mevcut faiz seviyesinin de TL'ye geçişi cazip kıldığı görüşünde.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TBB: Hüseyin Aydın, yönetim kurulu başkanlığı görevini tamamlamıştır
26 Mart 2021 10:25		 Dinamik dönem başladı
26 Mart 2021 07:05
Ziraat Bankası Genel Müdürü görevini yarın devredecek
25 Mart 2021 22:46		 ASELSAN mesleki eğitim alanında Erasmus'a kabul edildi
25 Mart 2021 18:07
Fazla aydınlatmadan yıllık 400 milyon liralık enerji boşa gidiyor
25 Mart 2021 12:58		 Ekonomide istikrar için 'kurumsal yönetişim' güçlendirilecek
25 Mart 2021 11:44
D-8 Genel Sekreteri: İstanbul Finans Merkezi ile Türkiye'ye yatırımlar artacak
25 Mart 2021 11:04		 'Piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor'
25 Mart 2021 09:47
Bankacılıkta yeni dönem! Dijital lisans geliyor
25 Mart 2021 09:09		 İşte ekonominin yol haritası
25 Mart 2021 06:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:28 - Türk-İş 'e göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 736 lira10:25 - TBB: Hüseyin Aydın, yönetim kurulu başkanlığı görevini tamamlamıştır10:24 - 'Polisi çağırın' diyen çocuğu öldürdüler10:21 - Erciyes'te kar kalınlığı 130 santimetre ölçüldü10:12 - Borsa güne yükselişle başladı10:07 - Öğretmenlerin önceliği, öğrencilerin öğrenme kayıpları
10:06 - Svil polisin yolcu olarak bildiği korsan taksiciye 8 bin 349 lira ceza verildi10:05 - Adana'da kayınbiraderini silahla öldüren zanlı tutuklandı10:04 - Birden fazla yükseköğrenim gören teknik personelin tazminat ve zamları nasıl belirlenir?10:03 - Bolu Dağı'nda kar, tipi ve sis etkili oluyor10:02 - Doğu Anadolu'daki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor10:00 - Sony, Playstation'da ücretsiz yaptığı oyunları açıkladı
09:57 - WhatsApp'ta 'ihbar' dönemi09:54 - 1 günde tam 6.1 milyar Dolar TL'ye döndü09:53 - Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu için pro-lisans krizi09:51 - Sızma girişiminde bulunan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi09:42 - Kilis'te karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, karısı tedavi altına alındı
09:40 - Güne başlarken döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Ramazan'da 2 veya 3 haftalık tam kapanma düşünülüyor'
AYM'den Gezi Parkı eylemine katılan 8 memurla ilgili karar
Savcıyı vuran silah astsubaya ait
BioNTech aşısında öncelik öğretmenlerin
Mutant alarmı... Risk grubu değişti, gençler çok ağır geçiriyor
'Hüseyin Aydın Bakan olacak' iddiası
Otobüste yan koltuk ve aile tarifesi yolda
Bilecik Belediyesi'nin 'İstanbul Sözleşmesi' bilboarduna soruşturma
Bu da oldu! 500 dolara cennetten tapulu arsa
Gelini almaya gitti, sevincinden kayınpederini vurdu!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maktel 2
bilinçaltı 3
kavuştak 1
Hamama gider kurna beğenmez,düğüne gider zurna beğenmez 2
aynı hastalık için birden fazla doktora gidilmesi 3
abum rabum 2
baklava deseni 1
çömelme egzersizi 3
kristal avize 1
halojen 1
SON İLANLAR
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, 12 personel alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Adapazarı Belediyesi İşçi Alacak
Kocaeli Nazende İşletmecilik Gıda 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam