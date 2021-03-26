Tırnağına batan cisim küçük Bilal'in ölümüne neden oldu

Arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra eve döndüğünde tırnağına batan cisim nedeniyle parmağında şişme meydana gelen 12 yaşındaki Bilal Peçen akşam saatlerinde fenalaştı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, iki gün boyunca üç farklı hastane gezdi. Tırnağında meydana gelen enfeksiyonun kana karışmasından sonra vücutta oluşan pıhtının beyne ulaşması nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan çocuk 10 günlük yaşam savaşını kaybetti. Özel bir hastaneye sevk edilen çocuk bir müddet yoğun bakımda kaldı. Yaklaşık on günlük tedavi sonrası aile çocuklarının öldüğünü öğrendi. Büyük bir şaşkınlık yaşayan aile hastanenin doğal nedenlerle öldüğünü belirten belge düzenlenmesinin ardından ikinci bir şok yaşadı.

İHMAL SORUŞTURMASI

Hastane tarafından yapılan tedavilerin gösterildiği belgede çocuğun yoğun bakımdaki tedavisinin yedinci gününde organlarında problem oluştuğu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyordu. Basit bir enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybeden oğullarının ölümünde doktorların kusurlu olduğunu ileri süren aile suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede doktorların görevlerini ihmal etmesi nedeniyle çocuklarının vücudunda oluşan enfeksiyonun pıhtılaşmaya neden olduğu anlatıldı. Ailenin ihbarı sonrası çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.