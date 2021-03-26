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Bartın'da işçi servisi devrildi: 11 yaralı
Bartın'ın Amasra ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
|26 Mart 2021 09:35
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Bartın'dan Kurucaşile istikametine giden Sabahattin K. (52) idaresindeki 74 BZ 214 plakalı minibüs, Bostanlar köyü Amasra tünel girişinde devrildi.
Kazada, sürücü ile Kurucaşile tünel inşaatında çalıştığı öğrenilen 10 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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