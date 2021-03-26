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Kilis'te karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, karısı tedavi altına alındı
Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi yaşamını yitirdi, eşi hastanede tedavi altına alındı.
|26 Mart 2021 09:42
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Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bulamaçlı köyünde yaşayan Halil (76) ve Bedia Kesici'ye (70) ulaşamayan yakınları çiftin evine gitti.
Eve giren ve çiftin odada hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerini bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.
Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Halil Kesici müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sevk edildiği Gaziantep'te tedavisi süren Bedia Kesici'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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