Sızma girişiminde bulunan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

'AŞIDA YENİ TEKNİK GELİŞTİRİLDİ! SPREY OLARAK UYGULANACAK' Bakan Koca: "Aşıda yeni bir teknik söz konusudur. Bu yeni teknikte aşının burundan sprey olarak uygulanması amaçlanmaktadır. İntranazal Covid aşısı denilen bu aşının da çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacak. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa, bu, dünyadaki ilk İntranazal Covid aşısı olacak."