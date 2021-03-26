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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu için pro-lisans krizi

UEFA A lisansı olan Emre Belözoğlu, pro-lisansının olmaması nedeniyle 2 maçta Fenerbahçe'nin başında yer alabilecek.
 26 Mart 2021 09:53
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu için pro-lisans krizi

Erol Bulut'un Fenerbahçe serüveni 1 sezon sürmedi. Sarı - lacivertliler sezonun son 10 haftasına girilirken, 46 yaşındaki teknik adam ile yollarını ayırdı. Süper Lig'de üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe'yi sezon sonuna kadar sportif direktör Emre Belözoğlu, teknik sorumlu olarak çalıştıracak

NTV Spor'da yer alan habere göre UEFA A lisansı olan Belözoğlu, idareci kimliğiyle 2 maçta Fenerbahçe'nin başında yer alabilecek. Belözoğlu'nun pro-lisansının olmaması nedeniyle sarı-lacivertliler, 2 hafta sonra takımın başına lisansı olan bir teknik direktör getirmek zorunda kalacak.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon da pro-lisansı olduğu için Tahir Karapınar ile son 8 haftayı tamamlamıştı.
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