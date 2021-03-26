Sony, Playstation'da ücretsiz yaptığı oyunları açıkladı
Sony, Play at Home etkinliği adı altında geçen hafta ücretsiz olarak verilecek oyunları duyurmuştu. Bu oyunlar erişime açıldı. İşte Sony'nin ücretsiz yaptığı oyunlar...
|26 Mart 2021 10:00
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26 Mart ile 15 Mayıs tarihleri arasında Sony, PlayStation kullanıcıları için toplamda 10 farklı oyun hediye edecek. Bu oyunlardan 9 tanesi şu andan itibaren PlayStation Store'da ücretsiz olarak veriliyor.
Oyunları son tarihe kadar hesabınıza eklerseniz, oyunlar tamamen sizin olacak. Bu 9 oyunun hesabınıza ücretsiz olarak eklenebileceği son tarih ise 23 Nisan, Türkiye saati ile 06.00.
SONY'NİN ÜCRETSİZ OYUNLARI
ABZU
Enter the Gungeon
Rez Infinite
Subnautica
The Witness
Astro Bot Rescue Mission (VR)
Moss (VR)
Thumper (VR)
Paper Beast (VR)
20 Nisan'da Türkiye saati ile 06.00'dan, 15 Mayıs Türkiye saati ile 06.00'a kadar da PlayStation'ın popüler oyunlarından Horizon Zero Dawn Complete Edition ücretsiz olacak.
Kaynak: Haber Global
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