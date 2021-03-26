Sony, Playstation'da ücretsiz yaptığı oyunları açıkladı

26 Mart ile 15 Mayıs tarihleri arasında Sony, PlayStation kullanıcıları için toplamda 10 farklı oyun hediye edecek. Bu oyunlardan 9 tanesi şu andan itibaren PlayStation Store'da ücretsiz olarak veriliyor.

Oyunları son tarihe kadar hesabınıza eklerseniz, oyunlar tamamen sizin olacak. Bu 9 oyunun hesabınıza ücretsiz olarak eklenebileceği son tarih ise 23 Nisan, Türkiye saati ile 06.00.

SONY'NİN ÜCRETSİZ OYUNLARI

ABZU

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot Rescue Mission (VR)

Moss (VR)

Thumper (VR)

Paper Beast (VR)

20 Nisan'da Türkiye saati ile 06.00'dan, 15 Mayıs Türkiye saati ile 06.00'a kadar da PlayStation'ın popüler oyunlarından Horizon Zero Dawn Complete Edition ücretsiz olacak.

Kaynak: Haber Global