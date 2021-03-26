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Ormanda kadına ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemik parçaları bulundu
İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda kadına ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu.
|26 Mart 2021 10:38
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Alınan bilgiye göre, Çamlıkule Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde bir kısmı toprağa gömülü insana ait kafatası ve kemik parçaları gören kişi, durumu polise bildirdi.
Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından bölgedeki başörtüsü ve kıyafet parçalarından kadına ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemik parçaları, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kemik parçaları ve kafatasının 3-4 yıl önce ölen kişiye ait olduğu düşünülüyor.
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