Adana'da kayınbiraderini silahla öldüren zanlı tutuklandı
|26 Mart 2021 10:05
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Yeşiltepe Mahallesi'nde 21 Mart'ta kayınbiraderi Mehmet Şahiner'i (34) tabancayla öldüren N.K'nin (29) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
Zanlının, emniyetteki ifadesinde, evde otururken kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü Şahiner'i sokağa çağırarak tabancayla vurduğunu, daha sonra kaçıp bir süre parklarda saklandığını iddia ettiği öğrenildi.
Şahiner'in kız kardeşi H.K. (26) de ağabeyi ve eşinin evde bir süre sohbet ettiğini, daha sonra evden ayrılan N.K'nin silahla ağabeyini vurduğunu, herhangi bir küfür duymadığını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yeşiltepe Mahallesi'nde 21 Mart'ta N.K. tarafından silahla yaralanan Şahiner hastanede hayatını kaybetmiş, kaçan zanlı N.K. gözaltına alınmıştı.
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