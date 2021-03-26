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Svil polisin yolcu olarak bildiği korsan taksiciye 8 bin 349 lira ceza verildi

Adana'da sivil polisin yolcu gibi bindiği korsan taksinin sürücüsüne 8 bin 349 lira ceza yazıldı.
 26 Mart 2021 10:06
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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, korsan taksicilik faaliyetinde bulunduğu ihbarı yapılan bir sürücüyle ilgili çalışma başlattı.

Bir sivil polisin yolcu gibi bindiği, S.E. yönetimindeki korsan taksi, bir süre sonra uygulama noktasında durduruldu.

Sivil polise, "Ağabey yolcu değilsin, otur inme." diyen sürücü S.E, kendisini durduran trafik ekibine taksicilik yapmadığını iddia etti.

Yolcunun sivil polis olduğunu bildiren trafik ekipleri, aracı 60 gün trafikten men ederek S.E'ye de 8 bin 349 lira ceza uyguladı.

Öte yandan, sivil polisin araca bindikten sonra gideceği yerle ilgili konuşması ve sürücünün uygulama noktasında "Ağabey yolcu değilsin, otur inme." sözleri polis kamerasına yansıdı.
Anadolu Ajansı
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