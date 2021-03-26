Erciyes'te kar kalınlığı 130 santimetre ölçüldü
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te etkili olan yağışın ardından 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesindeki pistlerde kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı.
|26 Mart 2021 10:21
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