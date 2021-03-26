Buket Aydın ile Emir Sarıgül aşkı bitti! Şok ayrılığın nedeni...
Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün bir yıllık ilişkisi bitti. Emir Sarıgül'ün "Çalışma, gel hemen evlenelim" baskılarına dayanamayan Buket Aydın, ilişkiye son noktayı koydu.
|26 Mart 2021 10:32
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Buket Aydın'ın yakın çevresine "Kariyerim olumsuz etkileniyor. Bu ilişki beni magazinin içine çekiyor" dediği öğrenildi.
Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün bir yıllık ilişkisi sona erdi. Sarıgül'ün "Çalışma, gel hemen evlenelim" baskılarına dayanamayan Aydın, ilişkiye son noktayı koydu.
Aydın'ın yakın çevresine "Kariyerim olumsuz etkileniyor.Bu ilişki beni magazinin içine çekiyor. İşimi bırakmak istemiyorum. Bu sefer dönüş yok, kesin olarak ayrıldık" dediği öğrenildi.
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