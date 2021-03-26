Mutasyon semptomları değişti... Yeni belirti baş dönmesi

Sağlık Bakanlığı verilerine 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısında Samsun, üç haftadır zirvede yer alıyor. 13- 19 Mart haftalık verilere göre 100 binde 508,97 vakanın görüldü kentte, uzmanlar uyarılarda bulunuyor.

800'LÜ RAKAMLAR GÖRÜYORUZ

Prof. Dr. Oğuz Uzun, "Vakalar çığ gibi. İzole olması gereken hastalar sokaklara, çarşıya ve pazarlara gidiyorlar" dedi. Prof. Dr. Uzun, Samsun'da bir dönem günlük vaka sayısının 100'lü rakamlara kadar düştüğünü, şimdilerde ise 800'lü sayıları aştığını söyleyerek, şunları söyledi:

1 KİŞİ GİDİYOR 10 KİŞİ GELİYOR

"Kentteki vakaların çoğu İngiliz varyantı. Bulaştırıcılığın fazla olduğunu biliyorduk ama klinik olarak da bazı farklılıklar var. Genç hasta sayısı artmaya başladı. Nörolojik semptomları olan hastalar var. Baş dönmesi, bilinç durumunda bozukluk ve baş ağrısı gibi semptomlar ortaya çıktı. Samsun'da, Karadeniz'de mutant virüsün fazla olması vaka sayısının artışında rol oynuyor. Sağlık çalışanları 1 kişiyi tedavi ediliyor, o 10 kişi olarak geri dönüyor. Tam kapanma mutlaka düşünülmeli."

VİRÜS %70 DAHA KOLAY BULAŞIYOR

İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner de yeni mutasyonda semptom ilişkisini anlattı: "Koronavirüsün ilk türlerinin yetişkinlere kıyasla çocuklara bulaşması daha zordu. Bunun nedeni, virüsün vücudumuzdaki hücrelere giriş kapıları olarak görülen ACE2 reseptörlerinin çocuklarda daha az sayıda olmasıydı. İngiliz varyantının daha kolay ve daha hızlı bulaşmasının ve hücrelere çok daha hızlı girmesinin çocuklar için de önemli düzeyde risk oluşturacağını ön görmekteyiz. Bu mutasyon, virüsün kolay bulaştığını gösteriyor bu oran yüzde 40 ila 70 arasında değişiyor. Özellikle genç popülasyonda bulaşın arttığına dair veriler geliyor."

BÖYLE GİDERSE GÜNLÜK VAKA 60 BİNE ULAŞIR

Türkiye'deki günlük vaka artışına dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ursavaş, şunları söyledi: "Şu anki gidişat önlem alınmazsa eski rakamlara ulaşabilir. Daha da üzerine çıkabilir, 50-60 binleri görme riski olduğunu düşünüyorum."

ÇOCUK VE GENÇ VAKALAR ARTTI

İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı İç Hastalıkları Profesörü Osman Erk, koronavirüsün yeni varyantının en önemli özelliğinin bir Ferrari kadar hızlı olduğunu söyledi. Erk, şunları söyledi: "Çocuklarda ve gençlerde aynı zamanda hamilelerde hastalık yapma potansiyeli artmış durumda. Eskiye nazaran daha fazla çocuk ve genç hastalar görmeye başladık."

Bülnet Şanlıkan