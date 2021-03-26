Bakan Soylu'dan kesin talimat... Kim varsa çökeceksiniz!

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener'in bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Hafta içinde Antalya'da yapılan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Stratejik Araştırma Kurulu toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deyim yerindeyse racon kesti: "Kendini devletin yerine koymaya çalışıp da, onların diliyle söylüyorum, 'şekil yapan, çökmeye çalışan' kim varsa çökeceksiniz."

Mafya ve organize suç örgütleri ile mücadelede önemli bir yaklaşım.

Son zamanlarda yapılan operasyonlarla gündeme gelen organize suç örgütleri ile mücadelede devletin nerede durduğu oldukça net anlatılmış oldu: Kendini devletin yerine koymaya kalkan kim varsa çökülecek.

Çakıcı ile gündeme geldi

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret mektuplarıyla gündeme gelen ve en bilinen organize suç örgütü lideri Alaatin Çakıcı, son zamanlarda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaretleriyle gündemdeydi.

Bunun üzerine, Alaatin Çakıcı hakkında 2004 yılında yazdığım "Kod Adı Atilla" kitabını son gelişmeleri de ekleyerek yeniden basmak gündeme geldi. Elbette yeraltı dünyasının son durumunun tablosunu çıkarmak gerekti. Kitabımda, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm bu yapıların listesine yer verdim. Bazı verileri burada paylaşmak istiyorum.



Ulusal alanda faaliyet gösteren organize suç örgütleri

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Ulusal, bölgesel, yerel gruplar

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi ve adli kayıtlar üzerinden yapılan incelemeye göre, Türkiye'de "ulusal" olarak tanımlanan yani ülke genelinde faaliyet gösteren 32 organize suç örgütü bulunuyor.

Bir coğrafi bölgede faaliyet gösteren "bölgesel" organize suç örgütlerinin sayısı ise 96.

Sadece bir ilde ya da ilçede faaliyet gösteren çete benzeri ve "yerel" organize suç örgütlerinin sayısı ise 753 olarak tespit edildi.

Toplarsak, adli kayıtlara geçen bilgilere göre Türkiye genelindeki "ulusal", "bölgesel" ve "yerel" organize suç örgütlerinin toplam sayısı 881 olarak tespit edilmiş durumda. Toplam 881 suç örgütünün eleman sayılarının toplamı ise 13 bin 691.

Ülke genelinde faaliyet gösteren 32 organize suç örgütünün eleman sayısı 3 bin 301.

96 "bölgesel" organize suç örgütünün eleman sayısı ise 2 bin 94 kişi.

Türkiye'de faaliyet gösteren 753 "yerel" organize suç örgütündeki toplam eleman sayısı 8 bin 292. 881 "ulusal", "bölgesel" ve "yerel" suç örgütünün toplam 13 bin 691 kişilik eleman sayısı içindeki en büyük pay ise ülke genelinde faaliyet gösterenlere ait.

Sayısı 32 olan organize suç örgütleri rakamsal olarak diğerlerine oranla düşük görünse de, eleman sayısı bakımından en büyük orana sahip.

Ulusal organize suç örgütlerinin, toplam örgüt sayısı içindeki payı yüzde 4 gibi küçük bir orana karşılık gelirken, bu örgütlerin eleman sayısının toplam içindeki payı yüzde 25'i geçiyor.

En fazla kalabalık Çakıcı grubu

Evet, 32 organize suç örgütünün sayısı küçük ama eleman sayısı ile isimleri diğerlerinin yanında oldukça büyük.

"Ulusal" organize suç örgütleri arasında en büyüğü Alaattin Çakıcı grubu. Çakıcı'ya bağlı eleman sayısı 428. Bunların arasında işadamları, örgüt elemanları, avukatlar hatta sosyal medya elemanları bulunuyor. Onu 257 kişiyle Sedat Şahin, 253 kişiyle Sedat Peker, 247 kişiyle Burhanettin Saral, 239 kişiyle Ahmet Turgut, 207 kişiyle Serkan Kurtuluş, 158 kişiyle Galip Öztürk, 124 kişiyle Ahmet Tekin Baykal, 102 kişiyle Fırat Delibaş, 102 kişiyle Ümit Saral grupları takip ediyor.

İsim isim takip ediliyorlar

Hepsinin ortak özelliği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dikkat çektiği gibi kendilerini devlete yakın göstermek, kendilerini devletin yerine koymak.

Kendilerini devletin yerine koyanlara karşı devlet boş durmuyor. Gerek "ulusal", gerek "bölgesel", gerekse "yerel" tüm organize suç örgütlerinin 13 binden fazla elemanı isim isim, adım edim takip ediliyor.

Nitekim, bunlara karşı verilen mücadele haberlere de yansıyor.

Son zamanlarda, haraç kesen, tehdit eden, adam öldüren ve yaralayan bu örgütlere yönelik operasyon haberlerinde artış dikkat çekiyor.

662 operasyonda 3 bin 234 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelede Dairesi'nin koordinesinde yapılan toplantıda bu mücadelenin sonuçlarına ilişkin rakamları da paylaştı. 15 Temmuz 2016'dan bu yana 29'u ulusal, 13'ü bölgesel, 295'i yerel olmak üzere 337 organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sadece 2020 yılında 7'si ulusal olmak üzere toplam 86 organize suç örgütüne operasyon yapıldı. Organize suç örgütlerine yönelik 662 operasyonda 9 bin 661 kişi gözaltına alındı ve bunların 3 bin 234'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yani, kendini devletin yerine koymaya çalışan yani "şekil yapan, çökmeye çalışan" kim varsa yasal yollardan üstüne çökülüyor.