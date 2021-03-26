Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elektrik fiyatlarında değişikliğe gidilmedi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak elektrik tarifeleri, vergi ve fonlar dahil olmak üzere tüm tüketici grupları için sabit tutuldu.
 26 Mart 2021 11:02
+Aa- Yazdır
Elektrik fiyatlarında değişikliğe gidilmedi

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik tarifeleri 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere vergi ve fonlar dahil tek zamanlı tarifeler için kilovatsaat başına 55,15 kuruş, gündüz tarifesi için kilovatsaat başına 55,91 kuruş ve gece tarifesi için kilovatsaat başına 26,73 kuruş olarak sabit tutuldu.

Öte yandan, EPDK, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik toptan satışında, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satış bedelinin kilovatsaat başına 16,9149 kuruş olmasına karar verdi.

EPDK, 30 Aralık 2020'de söz konusu tarifeyi 20,5000 kuruş olarak belirlemişti. Böylece EÜAŞ'ın bu kapsamda uygulayacağı aktif elektrik enerjisi toptan satış tarifesinde yaklaşık yüzde 17,5 indirime gidilmiş oldu.

EÜAŞ'ın dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamındaki satış bedeli ise kilovatsaat başına 33 kuruş olarak belirlendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kültür balıkçılığı sektörünün yükselen yıldızı Gümüşdoğa
26 Mart 2021 08:37		 Otobüste yan koltuk ve aile tarifesi yolda
26 Mart 2021 08:33
Konteyner krizi büyüyor
26 Mart 2021 06:40		 Yabancının hisseden çıkış serisi sonlandı
25 Mart 2021 14:57
'Elektronik haberleşme sektörü büyümeye devam ediyor'
25 Mart 2021 12:07		 Halk Ekmek, gıda ve yiyecek sektörü işyerlerinde de satılacak
25 Mart 2021 11:31
Marmara'daki 'deniz salyası' tezgahlardaki balık fiyatlarını yükseltiyor
25 Mart 2021 11:10		 Merkez Bankası yerli dijital paranın alt yapısını oluşturacak
24 Mart 2021 09:12
Maske kavgasında Interpol devrede
24 Mart 2021 07:50		 Alışveriş yapıyor gibi hırsızlık yaptı, sepeti doldurup kaçtı
24 Mart 2021 07:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:19 - Şiddetli fırtınanın zarar verdiği okullarda yüz yüze eğitime ara verildi12:18 - Gün ortası döviz fiyatları12:17 - Öğretmenlerin yolda kalan servis aracını itmesi cep telefonu kamerasında12:14 - Öğretmenlerine 'mobbing' uygulayan eğitim merkezi müdürüne soruşturma12:13 - Memur-Sen öğretmenlere Kovid-19 aşılamasında öncelik istedi12:06 - Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü belli oldu
12:04 - Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kurulundan çıkarıldı11:59 - Tartıştığı babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü11:54 - Kız arkadaşını alıkoymuştu, 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi11:53 - CHP'den üstsüz eylem ile ilgili açıklama11:47 - İlkokul öğretmeni, Avrasya Tüneli'nde, arabada doğum yaptı11:45 - Hrant Dink davasında gazeteci Ercan Gün'e FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis
11:42 - Eski belediye başkanının kamu zararından sorumlu tutuldu11:39 - 'Artan siber saldırılara karşı en büyük gücümüz milli teknoloji'11:36 - Eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'a özel koruma tedbiri11:33 - Doktoru yaralayan sanık jileti kartvizit içinde saklamış11:30 - Satın almadığı ürünü iade edip parasını aldı
11:29 - Karaciğer dokusu verdiği bebeğin 'ikinci annesi' oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Ramazan'da 2 veya 3 haftalık tam kapanma düşünülüyor'
AYM'den Gezi Parkı eylemine katılan 8 memurla ilgili karar
BioNTech aşısında öncelik öğretmenlerin
Savcıyı vuran silah astsubaya ait
Mutant alarmı... Risk grubu değişti, gençler çok ağır geçiriyor
'Hüseyin Aydın Bakan olacak' iddiası
Mutasyon semptomları değişti... Yeni belirti baş dönmesi
Otobüste yan koltuk ve aile tarifesi yolda
Bu da oldu! 500 dolara cennetten tapulu arsa
Bakan Soylu'dan kesin talimat... Kim varsa çökeceksiniz!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İlginç adana haberleri 3
win win 1
zayıflama ilaçları 3
kekeç 2
baklava deseni 1
whatsapp durum kontrolü 2
iyilikten maraz doğması 4
çatal değnek ile su bulma 2
langaliman 1
erol bulut 3
SON İLANLAR
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
BDDK, 12 personel alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Adapazarı Belediyesi İşçi Alacak
Kocaeli Nazende İşletmecilik Gıda 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam