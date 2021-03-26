Van, Bitlis ve Muş'ta 317 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı
|26 Mart 2021 11:09
|+Aa- Yazdır
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar ve tipi dolayısıyla 44 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, kapalı mahalle ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
- Bitlis
Bitlis'te etkisini sürdüren kar ve tipi, il merkezi ve ilçelerde 185 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, köy yollarının açılması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.
Kentte vatandaşlar, araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Karayolları ve belediye ekipleri de cadde ile sokaklarda kar temizliği yaptı.
- Muş
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kardan dolayı il genelinde 88 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.
Beyaza bürünen kentte, Karayolları ve belediye ekipleri kar temizleme çalışması yürüttü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Öğretmenlerin yolda kalan servis aracını itmesi cep telefonu kamerasında
26 Mart 2021 12:17
|İlkokul öğretmeni, Avrasya Tüneli'nde, arabada doğum yaptı
26 Mart 2021 11:47
|Karaciğer dokusu verdiği bebeğin 'ikinci annesi' oldu
26 Mart 2021 11:29
|2020'nin en pahalı uçak bileti açıklandı: Tek yön 15 bin 034 lira
26 Mart 2021 11:08
|İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 70'i aştı
26 Mart 2021 11:04
|Mutasyon semptomları değişti... Yeni belirti baş dönmesi
26 Mart 2021 10:33
|Erciyes'te kar kalınlığı 130 santimetre ölçüldü
26 Mart 2021 10:21
|Öğretmenlerin önceliği, öğrencilerin öğrenme kayıpları
26 Mart 2021 10:07
|Bolu Dağı'nda kar, tipi ve sis etkili oluyor
26 Mart 2021 10:03
|Doğu Anadolu'daki 5 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
26 Mart 2021 10:02