Yargıtay, site sakininin aracını izinsiz kullanan çalışanın iş akdinin feshini haklı buldu
|26 Mart 2021 11:15
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- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalıştığı sitede oturan kişinin aracını izinsiz alarak özel işinde kullandığı belirlenen güvenlik görevlisinin iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti.
İstanbul'daki bir güvenlik görevlisi, çalıştığı sitede yaşayan kişinin arabasını izinsiz aldığı ve kendi özel işinde kullandığı gerekçesiyle işten çıkarıldı.
Bunun üzerine dava açan işçi, iş akdinin haksız nedenle feshedildiğini savundu. Davaya bakan Bakırköy 20. İş Mahkemesi, davacıya kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmetti.
Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.
Dairenin kararında, davacı işçinin, site sakinine ait olan ve anahtarı kendisine verilen aracı 13 dakika sürecince izinsiz olarak özel işinde kullandığı belirtildi.
Çalışanın doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmayan bu davranışı sebebiyle işveren tarafından yapılan feshin haklı nedene dayandığı ifade edilen kararda, kıdem ve ihbar tazminatının kabulünün hatalı olduğu, bunun da bozmayı gerektirdiği kaydedildi.
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